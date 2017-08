Por: Joel Luna

BONITA forma de imponer disciplina de Lobos BUAP. Resulta que varios jugadores se enfrascaron en una gresca en una parranda, pero para demostrar que no tolerarán ese tipo de indisciplina, dieron de baja a un elemento; lo malo de esto es que este no juega y es un miembro que nomás les genera gasto, pero los otros que también andaban en la bronca salieron ilesos de castigo.

Pagó la novatada Rafael Puente Jr., DT de Lobos, lo chamaquearon los directivos.

EL DÍA de ayer me tocó, por azares del destino, toparme con una película muy nutritiva. Es la historia de cómo un médico descubrió que los ex jugadores de futbol americano tenían serios problemas de trastorno, producto de un mal que se les formaba en el cerebro luego de soportar tanto golpe.

Esta película la protagoniza Will Smith; la NFL trató de minimizar las investigaciones y de desprestigiarla al galeno, pero al final triunfó la razón y ahora la NFL pone seria atención en ese problema. Lo malo de este mal es que sólo se detecta cuando la víctima ya está muerta, pero los síntomas pueden dar una clara idea.

Cuando empecé a ver futbol americano no entendía por qué tanto golpe y por qué tan fuertes contra la cabeza; no entendía de las consecuencias, el casco protege, pero no es seguro que va evitar la enfermedad. En fin, primero está la vida de los jugadores.

AHORA, con el retiro de Juan Manuel Márquez se ha desatado una polémica sobre si es el más grande mexicano de la historia. Hay muchas opiniones encontradas; está bueno el tema para un debate y una larga charla de muchos días.

Algunos lo ponen entre los mejores cinco; otros hablan de que debe de estar entre los 10 mejores, pero donde nadie se pone de acuerdo sobre quién es el número dos en adelante, el numero uno no tiene discusión, es Julio César Chávez. Quizá si la carrera de Salvador Sánchez hubiera durado un poco más, la lista tuviera otro orden, pero como él hubiera no existe, nos quedamos con Chávez.

En lo personal, me tocó ver peleas de Salvador Sánchez; de Julio César Chávez ni se diga, de Juan Manuel Márquez, de Marco Antonio Barrera, de Érick Morales, del “Finito” López, de “La Chiquita” González, de Gilberto Román, de Orlando “Siri” Salido, todos ellos con merecimientos de estar entre los grandes de México.