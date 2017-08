Toluca gana duelo al Atlas

En un juego de muchos goles y en un final inesperado, Toluca vino de atrás para vencer al Atlas, que no había perdido en la Liga MX.

En el Estadio Nemesio Diez, los choriceros se impusieron por marcador de 3-2 al cuadro rojinegro, que empezó ganando el partido por conducto de Juan Pablo Vigón, quien con un certero cabezazo abrió el marcador al minuto 23.

Sin embargo, ya para finalizar la primera mitad, Gabriel Hauche se encontró con el empate. Rodrigo López asistió al delantero argentino, quien de frente a la portería solo picó el balón para vencer a Fausto Fraga.

Ya en la segunda mitad y con un cuadro escarlata con dominio del partido, el Atlas esperó, y fue a través de orden que llegó el segundo tanto de los tapatíos. Matías Alustiza, al 72´, apareció fuera del área, y con un toque de fortuna, ya que un defensor desvió su impacto, fue como el artillero celebró el 2-1.

Cuando parecía que Atlas se podría llevar los 3 puntos, la furia del diablo no cesó, y por conducto de Enrique Triverio, a falta de 7 minutos del final, culminó la jugada con un disparo cruzado.

El gol de Triverio hizo vibrar el Nemesio Díez, sin embargo, fue el recién ingresado, Mateus Gonçalves el encargado en hacer estallar el infierno. El brasileño con base en habilidad se adentró al área y cuando tuvo una oportunidad de disparar no lo dudo dos veces. Su intento terminó en un golazo, mismo que cimbró el ángulo superior izquierdo que resguardaba el guardameta Fraga.

Con este resultado el cuadro de los Diablos Rojos llegó a 7 unidades para ocupar el segundo sitio de la tabla, en tanto que los Zorros se quedaron con 6 puntos con lo que perdieron una racha de 3 partidos sin perder entre Liga MX y Copa MX.