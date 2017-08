Lomachenko retiene el título

Venció por nocaut técnico al colombiano Miguel Marriaga, que ya no salió para el octavo round

No hubo sorpresa, el ucraniano Vasyl Lomachenko no tuvo problema para retener su título mundial Superpluma de la OMB, al vencer por nocaut técnico al colombiano, Miguel Marriaga en pelea celebrada en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

El doble medallista olímpico (Bejing 2008 y Londres 2012) dominó de principio a fin a su rival, su jab y combinaciones al cuerpo mermaron resistencia al colombiano que visitó en par de ocasiones la lona.

En el tercer round, una combinación de izquierda y remate de derecha, depositaron a Marriaga en la lona, pero al analizar cuidadosamente la caída, no debió contar por una pisada del campeón ucraniano.

En el cuarto round, el colombiano Marriaga, vendiendo cara la derrota logró herir a Lomachenko.

El ucraniano pecó de confianza en los rounds siguientes al burlarse repetidamente del sudamericano e incitándolo al fajarse en el centro del cuadrilátero.

Demasiado rival para Marriaga, que cayó a una foja de 25-3. Ha perdido con el mexicano, Óscar Valdez y con el jamaiquino Nicolás Walters. Fue en el séptimo round, donde Marriaga no soportó tanto castigo y para el octavo, su esquina decidió que no iba más. Por su parte, Lomachenko que no tiene demasiada experiencia en el pugilismo profesional, mejora su récord a 9-1 y cada vez, demuestra estar en la élite de la categoría.

Sencillamente sus ganchos con la mano derecha acabaron con la ilusión de Marriaga, que intentó round a round, pero no pudo hacer nada, ante un boxeador que vive su mejor momento y que está dotado con una exquisita técnica.