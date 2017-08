¿Frente PAN- Movimiento Ciudadano?

Vaya que causó revuelo la foto que se tomaron Marcelino Pérez Arenas del PAN y Jorge Russo de Movimiento Ciudadano esta semana. El encuentro echó a volar la imaginación de los politólogos de café. Desde luego que se trató de un mero intercambio de ideas ya que ni Russo ni Pérez Arenas tienen el poder para influir en una alianza no por lo menos a nivel nacional. La foto cumplió su cometido de comenzar a calentar el ambiente pre-electoral del 2018 y crear controversia y tema.

Sin embargo, sabemos bien que en el ámbito país, el Movimiento Ciudadano estudia la posibilidad de formar un frente amplio. Aún no sabemos con qué fuerzas pero es una posibilidad.

En el Municipio, es posible que se busque una coalición Movimiento Ciudadano-PAN. Pero me pregunto, ¿se sumaría el PAN a la candidatura de Gustavo Almada por Movimiento Ciudadano para la Alcaldía? A Almada no lo veo regresando al PAN. Aunque dicen que se ofrece recompensa política a quien logre traer de regreso al empresario. Por supuesto, no todos los panistas simpatizan con esa idea.

Los más interesados en que regrese Almada al PAN son Javier Castelo, Joaquín Armendáriz y Joaquín Almada. A Castelo le darían una diputación federal, a Armendáriz una diputación local pluri, y a don Joaquín Almada, un panista de hueso colorado y quien se mantiene como un roble a su edad, no le mueve más que el interés de que su hijo Gustavo regrese al nido azul. No le acaba de gustar el Movimiento Ciudadano. No concibe que su hijo sea candidato de un partido que fue fundado por Dante Delgado, a quien él considera un pillo. Pero la verdad, ni en sueños, vemos a Gustavo Almada regresando al PAN. El Gobierno anterior de Padrés le ofreció la candidatura a la Alcaldía y luego se la quitaron para dársela a Chuy Félix, herido en su orgullo y aspiraciones, Almada se unió al Movimiento Ciudadano, y aunque la política se mueve a base de intereses y amarres, insisto, no lo veo de regreso al blanquiazul.

Lo que sí tienen en común tanto PAN como Movimiento Ciudadano es que ambos quieren sacar al PRI de la Presidencia Municipal y que Obregón salga del atolladero en que se encuentra.

Mientras esto se define, por el lado del PRI, como sabemos hay varios aspirantes a gobernar Cajeme que ya andan con la idea de abrir oficinas electorales.

Hay quienes piensan que Abel Murrieta sería el candidato perfecto en estos momentos para Cajeme debido al clima de inseguridad que se vive. De los que suenan por el tricolor, nadie tiene su currículum y trayectoria policiaca como ex jefe de la Policía del Municipio y ex procurador del Estado.

Pero ningún aspirante priísta sabe del todo si va a ser candidato o no. Para empezar, no sabemos si Faustino Félix Chávez buscará la reelección. ¿O se podrían registrar como candidatos e ir a una interna a pelear la candidatura junto con el alcalde si éste decide buscar la reelección? Con esto de que ya puede haber reelección, estamos ante un fenómeno inédito, nunca antes visto.

En las elecciones de reelección que he visto en California, el titular del cargo que busca mantenerse en el puesto, normalmente gana y derrota a quienes quieren desbancarlo. Eso es así porque el gobernante en turno es más conocido y la gente ya está familiarizada con su nombre. A menos que haya hecho un trabajo desastroso, entonces sí lo botan, pero la mayoría de las veces se reeligen. También si el opositor le mete mucho más dinero que el titular a la campaña, entonces puede que se logre desbancar al funcionario en el cargo. Pero normalmente es muy difícil impedir que un gobernante se reelija.

Buen palmo de narices se llevarían todos aquellos priístas a quienes se les cuecen las habas por ser alcalde de Cajeme, si Félix Chávez decide reelegirse por otros tres años, como la ley ya se lo permite.

Hasta ahora el que ha dicho, quiero ser alcalde de Cajeme, es Gustavo Almada. Sorprendentemente muchos empresarios y mucha gente se le está uniendo calladamente.

Las dos banderas de campaña de Almada serían: el combate a la corrupción y la inseguridad pública. ¿Cómo le va a hacer para abatir la inseguridad? Lo único que hemos logrado saber es que al director de Policía, le va a dar 100 días para bajar el crimen. Si no lo logra, va para afuera.

En materia de corrupción, planea que todos los pagos a proveedores y contratistas se hagan públicos. Prácticamente que se griten a los cuatros vientos para que la gente pueda ver por Internet cuánto se pagó, por qué y a quién. Esas medidas nos parecen muy bien. Aunque a ver si los proveedores no argumentan que al hacerse públicos sus ingresos, los va a dejar expuestos a la delincuencia. Debo decir que en California, por lo menos los sueldos de todos los que trabajan en la burocracia ya se pueden ver por Internet. También los pagos a proveedores, aunque para estos hay que escarbar mucho.

La gran duda que me queda en materia de corrupción es si Almada va a hurgar en las administraciones anteriores que hicieron su agosto en el cargo. Es decir, si investigará a quienes entraron con una mano atrás y otra adelante, y terminaron bien empoderados financieramente hablando.

El lema del Gobierno de Almada, dicen, sería: “prohibido no innovar”, “prohibido no sumar”, “prohibido no preguntar”.

A Almada lo vamos a ver con un trabajo más fuerte en todos los frentes en los próximos meses, no se diga en redes sociales.

También debemos estar pendiente del resto de aspirantes. Las manecillas del reloj electoral ya se echaron a andar, y muchos de los que buscan convertirse en alcalde, van a comenzar a arreciar sus esfuerzos.

A NO QUERER ACEPTAR

A veces me cuesta entender a los panistas en especial a los de Cajeme. Me refiero a aquellos que se enojan porque el ex gobernador Guillermo Padrés está en la cárcel. No les parece justo que lo hayan mandado al bote, le echan la culpa a los priístas de su encierro, lo ven como una venganza por el tema del Novillo, y para ellos, el ex mandatario estatal es inocente.

Ahora sí que no hay más ciego que quien no quiere ver el enriquecimiento ilícito. Y no verlo, les puede pasar la factura.

¿Cómo pueden estos panistas pretender que los votantes crean en ellos y les depositen su confianza cuando avalan a un gobernante corrupto?

Por supuesto que los priístas no son ningunos santos. Hay muchos corruptos en sus filas, que siguen enquistados en los gobiernos, y que al igual que Padrés deberían estar tras las rejas. Pero señores azules, si quieren volver a ganar no se autoengañen ni quieran manipular a la gente. Acepten que Padrés y muchos de su equipo se volvieron loquitos en el puesto, perdieron piso y se aprovecharon del erario público.

No es posible que solapen la corrupción cuando dicen estar en contra. Cuando reconozcan eso, su futuro va a ser más brillante políticamente hablando. No vean el caso con ojos de madre porque el amor de madre es ciego. Véanlo con ojos de los ciudadanos que están hartos de la corrupción.

Para tranquilidad nuestra, no todos los panistas avalan las trapacerías de Padrés.

Para la próxima semana, les tendré una entrevista con Julio Cibrián, aspirante a ser candidato del PAN a la Alcaldía. Sólo un adelanto: Aunque el abogado, fotógrafo y piloto profesional, tiene muchas ganas de ser alcalde, él es muy institucional, y nos dice que si no resulta el elegido, se sumará a quien los panistas designen. Cibrián es un hombre valiente sin duda. Miren que para pilotear un avión ligero se necesita mucha valentía. Yo con trabajos me subo a un avión.

No perdamos de vista de todos modos al líder local del PAN, Rafael Delgadillo Barbosa, me ha llegado el rumor, que también quiere ser candidato.

Por cierto, cómo puede ser que la calle Guerrero entre California y Náinari que hizo Chuy Félix y que inauguró Eduardo Bours como gobernador, todavía se mantenga sin fallas, reclamos y socavones. Mientras que otras, a los seis meses de arregladas, ya son un desastre. Ah y duraron meses para arreglarlas. ¡Cuánto abuso! o cómo le llamarían ustedes.

Feliz domingo desde Oaxaca, una ciudad llena de historia y verdor. Nada de calor. Qué bello es nuestro México, de verdad.

