AQUÍ… SAMAYS… BUENO, pues al comenzar nuestros riegues para hoy,

Por: Gilberto Gárate

… claro, después de darle un repaso a los mitotes en FACEBOOK, MESSENGER etc., etc., y desde luego el entretenimiento diario con las rolas que sube nuestro estimado ROBERTO VALDIVIA, sumadas a cada ocurrencia del “XAVI” CORNEJO y otras más del gremio, a propósito aprovechamos para enviarle un saludo, al buen amigo VALDIVIA, así es que, desde el viernes a las 4:30 am que se dejó sentir la impertinente lluvia, y digo impertinente aunque esta sea sólo para algunos, sobre todo los veteranos, que esperaron con ansias este día para ponerse el uniforme beisbolero y sacudir polilla en el beis de Invitación Samays, aunque la jornada pasada hubo de posponerse por la duda de que los estadios estuvieran en condiciones de jugarse, eso dicen algunos, pero el sábado pasado por la mañana se tomó la decisión de suspender. Se explicó y los managers así lo entendieron y seguramente informaron a sus jugadores, nada más que explicar, lo más interno en cuestión sólo de los organizadores del evento, no hay más.

PERO hacemos un paréntesis, penoso por cierto, pues ha caído un pionero del beisbol Interclubes sobre todo del CLUB GUAYMAS, donde militó desde sus inicios, el ingeniero JORGE PIÑA, quien en días pasados pasó a mejor vida, pleno de facultades, pero que una maligna enfermedad que la ciencia no pudo solventar y lo llevó a entregar su vida al CREADOR. Hoy, si las circunstancias lo permiten, habremos de dedicarle en cada estadio que se juegue un homenaje póstumo, ello como un elemento serio y responsable, pero como uno más de los iniciadores del beisbol Interclubes. Por nuestra parte, DESCANSE EN LA PAZ DEL SEÑOR, y a sus familiares pronta resignación por tan irreparable pérdida. Mientras tanto, los campos de la Unidad Interclubes una vez más con sus crespones de luto para un caballero del beisbol Interclubes como lo fue, no con un ADIÓS, inge, sino hasta pronto

NOS cuentan que uno de los mas disgustados por haber suspendido la jornada pasada lo era el “KICHO” ORTEGA, flamante presidente de los inquietos VÍBORAS, pues para ÉL no debería de haberse suspendido esta jornada; ya habrá tiempo de explicarle y de paso le mostramos la cuenta del costo de ampayeo, anotadores, pintas de campos, en caso de no poderse jugar, pues los elementos en mención al presentarse a prestar su servicio, haya juegos o no, de todas formas cobran, nada más por ello ¡uf!, qué gentecita, ¡SRRR!

POR lo pronto, las series para hoy, y como cierre del rol regular, y SI LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITIERAN (“Kicho” y demás) se jugarán así: CARDENALES Vs. SAMAYS D’SASTRES en el campo del MORELOS; GUAYMAS visita a YAQUIS VALLARTA en campo BAKETONES, y CHEYENNES va a casa de LOTERÍAS D’ DIEGO en campo YORIS. Los ampáyeres designados serán FRANCISCO AMARILLAS en el campo MORELOS, PIMIENTA al campo BAKETONES, ESPINOZA al campo del YORIS mientras que los anotadores asignados los acomoda don AURELIO GRAJEDA. Son pues los juegos para este cierre del rol regular, haciéndose la aclaración que al término de la jornada, obliga reunión entre los cuatro semifinalistas para la ratificación, UNA VEZ MÁS, del sistema de competencia de la segunda ronda eliminatoria y ahí mismo sacar los campos designados que se da por hecho sean MORELOS y BAKETONES, además, si así lo quisieran, los equipos podrán tomar los refuerzos de los eliminados. En fin, son varios los aspectos qué verse al término de las jornadas de hoy.

ES de elogiarse el gusto por jugar al beisbol en esta época en que en nuestra región los calores dificultan esta práctica. Y es que cuando fuimos invitados para organizar este tipo de eventos, esto obedecía a la organización de un torneito sólo como entretenimiento, aunque sea con cuatro equipitos, así se me dijo, pero la realidad es que nuestro gusanito siempre da para más y ahí tienen que está llegando ya a las últimas semanas de una sexta edición que, quiérase y no creo ha tomado altos vuelos, y no sólo de organización, sino también de categoría esto último me lo han repetido una y otra vez algunos observadores y hasta los propios jugadores que vienen a este torneo de diferentes ámbitos, por lo que sin duda el evento cobra verdadera notoriedad, así es que vale la pena ufanarnos de ello, aunque la base más sólida en cuanto a la organización se refiere es que son TORNEOS DE INVITACIÓN, lo que quiere decir que se busca a equipos responsables, y esto es un eslabón muy importante en cuanto a la cimentación en un evento que inicia en mayo y culmina por estas fechas de agosto y principios de septiembre. Se dice fácil, pero son más de doscientos elementos que desde ese mayo saltan al terreno sólo para saciar sus ansias peloteriles, pero después del cierre del rol no hay ya, pues los semifinalistas estarán buscando primero estar en la etapa final, y esto es conseguir el campeonato de este beisbol de Invitación Samays que, como apuntamos al principio, fue sólo como un entretenimiento, hoy ya no, hoy se busca la supremacía, ¡sí, Sr.!, hasta donde se ha llegado, pues y como siempre he de agradecer además a participantes y patrocinadores que hacen posible estos torneos, a la persona que pensó en mi para que organizara aquel torneito ¿su nombre? TIBURCIO “BUCHO” AUDEVES, fue de ÉL la idea de estos eventos.

Y pues ya lo saben estos eventos nos han servido como eslabón para que SAMAYS vaya y participe a Mazatlán y con un equipo más completo y competitivo y donde GRUPO SAMAYS lleva la batuta y voz cantante como creador de un torneo, también de invitación aunque con más relevancia, creo yo, dada la participación de equipos de la geografía nacional, como CIUDAD JUÁREZ y PARRAL, EN CHIHUAHUA, AGUASCALIENTES, PUERTO VALLARTA, COMPOSTELA,CULIACAN MAZATLAN y CD OBREGÓN con SAMAYS, que con esta edición, DM, sumará DIEZ años organizando y participando y cobrando más fuerza en este tipo de eventos de beisbol Másters, nada más, pero tampoco nada menos, así es que, con banderas desplegadas, cerraremos estos riegues de hoy con nuestro viejo, trillado, pero gustado colofón: PÓRTENSE BIEN DE DOMINGO, Y SI NO… ¡INVITENNNN! A donde sea! mientras tanto, con una canelita y mi rompope, rompo filas, son las 5.53 del sábado y envío mi nota. Bendita tecnología. ¡uf! El estrés.