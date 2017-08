Tres años de la tragedia ecológica

Demian Duarte

A tres años de los derrames de Grupo México sobre el lecho del Río Sonora, el legislador Javier Dagnino Escobosa, integrante de la Comisión Especial Río Sonora, y quien representa además a los pobladores de los siete municipios ante el Congreso del Estado, realizó un enérgico llamado a cumplir los compromisos establecidos en el fideicomiso del Río Sonora pactados desde hace 3 años.

Enfatizó que se trata de resarcir los daños a casi 23 mil habitantes afectados en 7 municipios de la zona, causados por el derrame de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de productos químicos y minerales, razón por la que pidió ‘no patear la pelota hacia enfrente’.

“Quiero hacer un posicionamiento muy claro, muy enérgico, pues ya es pura simulación, han pasado 3 años y no han cumplido, declaraciones van y vienen pero la situación no ha cambiado, mientras no esté la clínica operando bajo los mismos acuerdos irreductibles que se pactaron después de este magno incidente, no vamos a estar conformes”, planteó.

El representante del Distrito VI, con cabecera en Cananea, indicó que en el dicho compromiso, incluyeron en un inicio la construcción y equipamiento de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en el Estado de Sonora (UVEAS), en Ures, y 28 plantas potabilizadoras equipadas con la más alta tecnología, ante el problema todo se ha reducido a una serie de promesas sin respuesta satisfactoria.

Dagnino Escobosa recordó que este domingo 6 de agosto de 2017 se cumplen 3 años de la que llamó la tragedia ecológica más grande del Estado de Sonora, afectando 272 kilómetros en el Río Sonora en los municipios de Arizpe, Banamichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.