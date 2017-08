SÓLO BEISBOL… Nacional Infantil (Agosto 1987)…

Por: Marco Antonio Rodríguez

A finales de 1986, el maestro Óscar Liogon Cuen me ofreció la dirección de un equipo de beisbol infantil categoría 7-8 de la Escuela TOG, y en primera instancia no acepté, pero agradable sorpresa al presentarme a entrenar el sábado siguiente al Deportivo Álvaro Obregón, un grupo de niños tiernos, sonrientes, se acercó a un servidor y me rebasó la ternura y con todo corazón acepté.

Ese equipo, Tigres, de la categoría 7-8 años lo integraron: Misael Ochoa, Omar Tadeo Torres, Víctor Manuel Félix, Felizardo Gastélum Parada, Esteban Barbosa, Salvador Urías, Jesús Carlos Villarreal, Marco Antonio Rodríguez Jr., Jesús Cruz, Luis Alberto Leyva y Carlos “Chapis” Valencia; este último se convirtió en una auténtica máquina de jugar beisbol y capturó el campeonato frente a los equipos Potros de Rubén Quiñones, Jaguares comandados por Darío Ibarra y Lobos bajo la batuta de Panchito Hoyos.

A finales de mayo de ese año me hablo Óscar Liogon a su taller y me recibió así: “’Kilochas’, te tengo dos noticias: Una buena y una mala. La buena es que vas de manager al Torneo Nacional de Tijuana, categoría 7-8 años, del 1 al 10 de agosto, y la mala es cero apoyo económico para el viaje”. Y mi respuesta fue: “No te preocupes, Óscar, durante mi vida se me han presentado remontar escores adversos y GAD los he superado”.

A partir de ese momento se integró la selección y, obvio, el equipo Tigres, campeón, fue la base. Y en coordinación con los padres de familia, realizamos eventos para a recaudar fondos y además apoyo de la CODESON de Sonora, por medio de su director Horacio “Macacho” López Díaz, se lograron captar los recursos económicos necesarios para realizar el viaje y fue una excelente experiencia el torneo que participaron 18 equipos, entre ellos la Maya del DF, Basaseachi de Chihuahua, Cucapah de SLRC, Municipal de Tijuana, Tres Ríos de Culiacán, La Salle de Obregón, Muralla de Mazatlán (a la postre se coronó campeón) y el único juego que perdió fue ante la TOG, bajo la serpentina de “Chapis” Valencia y relevo de Rubén Quiñones.

La cereza del pastel fue la asistencia al juego entre Padres de San Diego y Astros de Houston, con boletos donados por la directiva del equipo de GL; además el apoyo del Consulado americano y el alcalde de Tijuana, licenciado Federico Valdez, que otorgó el aval del premiso para que los niños cruzaran a San Diego a presenciar el juego.

“90 pies entre el plato y la primera base es lo más cerca que ha estado el hombre de la perfección” Red Smith