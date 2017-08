Retrospectiva de Cajeme… Historias de taxistas

Por: Sergio Anaya

Ésta era apenas una ciudad de unas cuantas calles, las distancias eran cortas y caminando podías llegar a cualquier parte en unos cuantos minutos.

Pero ya existía el indispensable servicio de taxis, porque a veces había que ir de punta a punta de la ciudad, desde la Sufragio Efectivo a la Coahuila, o más allá, hasta las cortinas de árboles en la 200 o a los cartelones que estaban rumbo al poniente.

Los taxistas de antaño: Basilio Montoya, Picho Longoria, los hermanos Munguía, iniciadores del transporte colectivoen Cajeme, Tony Genestas, Vicente Monares, Ángel Verdugo, Juan Blanco, Ángel Talamante y Salvador González, quien el 16 de junio de 1947 subió a un extraño pasajero, “El Dijuntito”, cuando éste huía después de asaltar el Banco Agrícola Sonorense.

Años antes, otro taxista platicaba acerca de un pasajero fuereño que lo contrató para un viaje a Tesopaco donde el hombre bajó, entró a una casa y al poco rato salióy fue despedido por otro extraño cuyo aspecto parecía el de un sacerdote. Días después del asesinato de Álvaro Obregón y cuando toda la prensa nacional había publicado el rostro de León Toral, el taxista reconoció en éste al fuereño que un día llevó a Tesopaco.

Otra anécdota de taxistas corría a cargo de aquel que aseguraba haber paseado por las calles de Ciudad Obregón al asesino del “Machi” López, no al que encerraron en la cárcel sino al que, dicen, fue el verdadero culpable.

Historias creíbles, otras no tanto, como la del viejo taxista que con los dedos en la boca juraba decir la verdad cuando hablaba de la bella mujer que se subió a su lado y le pidió que la llevara a un lugar X.

“Por un momento me concentré en la calle, pero cuando volteé a mi derecha ya no estaba la mujer. Había desaparecido. Por Dios santito que es cierto”.

¿Qué secreto no conocen los taxistas de na ciudad, qué no han vivido con los pasajeros que a diario llevan y traen? Ellos podrían ser excelentes cronistas de su ciudad.

En esta página vemos los carros del sitio ubicado en la calle Sonora y No Reelección, frente al mercado municipal.

A un lado, en la esquina noreste, donde está hoy una zapatería, estaba la tienda de ropa El Centro Mercantil de Isaac Zaied. Enseguida por la No Reelección rumbo a la 5 de Febrero, estuvieron el Cine de la Paz y la “Botica Mexicana”.