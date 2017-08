Reik derrocha amor en concierto

EL UNIVERSAL.-

Más de 14 años y cuatro discos han pasado desde que Reik salió de su natal Mexicali para enamorar a su público a ritmo de sus baladas pop.

Las relaciones amorosas han sido una constante en sus letras, y cuando la banda llegó al Auditorio Nacional el viernes no era sorpresa que las más de 10 mil almas congregadas en el recinto cantaran a todo pulmón cada una de las estrofas e incluso lloraran en uno que otro tema.

Pero el concierto no fue todo romanticismo y cadencia; en realidad fue energía y dinamismo, pues al igual que en su nuevo disco el grupo decidió interpretar un repertorio en el que la mezcla de sonidos se fusionaban entre el género pop y el urbano, sin dejar a lado las baladas.

Para el grupo el amor es parte angular de su propuesta, por ello no dudó en llevar ese sentimiento al escenario y para ello inició el show con latidos de un corazón, que se replicaban por todo el recinto, mientras que en el escenario una pantalla con imágenes en las que se proyectaban paisajes hacían que los fans se adentraran en el mundo de Reik.

Fue en punto de las 20:45 horas que Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto Bibi iniciaron su noveno concierto en el coloso de Reforma y visiblemente emocionados iniciaron su periplo musical con “We only have tonight”, que fuera el tema principal de la película No manches Frida.

Tras esta canción los fans no volvieron a sus asientos durante toda la velada, el ritmo del grupo se los impidió, pues el baile y la emoción se apoderó de todos.

El recinto lucía como un cielo estrellado con los miles de teléfonos móviles que buscaban captar el momento.

“Qué bonita bienvenida, qué gusto estar aquí, estamos muy emocionados de compartir este show con ustedes en vivo, ojalá que podamos hacer que pasen una noche muy linda, nosotros somos Reik y esto es lo que tenemos preparado para ustedes”, dijo el vocalista Jesús Navarro antes de cantar un clásico pop, “Noviembre sin ti”.

Entre las sorpresas de la noche estuvo la participación que tuvo el grupo argentino Miranda, con quien el grupo interpretó la melodía “Cálido y rojo”.

Durante el show, la agrupación formada en 2003 realizó un recorrido por su discografía en donde no pudieron faltar canciones como “Don”, “Me duele amarte”, “Invierno” y “Cuando estás conmigo”.

Al término de este concierto cantaron un medley de éxitos bajo una atmósfera más romántica y tranquila, sin duda sus éxitos “Ya me enteré”, “Niña”, “Creo en ti” y “Que vida la mía”, tema de los más coreados.