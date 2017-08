No es cuento

Por: Cecilia Enciso

Como todas las mañanas Luis tomó la canasta de empanadas para entregarlas en la tienda de don Benito; tienda de abarrotes que surtía al pueblo de todo aquello que fuera necesario.

Luis agradecía todos los días la oportunidad de tener ese trabajo pues con ello ayudaba al sostén de su mamá, una anciana sin más recursos que lo que él podía darle ya que había enviudado muchos años atrás; siempre entregada al trabajo para tener lo necesario, pero ahora estando vieja no podía hacerlo más.

Luis había aprendido, de su madre a ser generoso, a compartir no sólo los bienes materiales, aunque le faltara a él veía por los demás, siempre tenía una sonrisa, un gesto amable, un abrazo para todo aquel que lo necesitara, tiemo para escuchar y consolar al que estaba triste o compartir las alegrías de aquellos quienes formaban parte de su vida; siempre tenía algo que dar, su mayor virtud era la generosidad.

Don Benito, como buen comerciante, sabía que las empanadas de Luis era un producto de excelente calidad y buen precio, mismas que se vendían como pan caliente.

Esa misma mañana, Don Benito no estaba en la tienda, había dejado en su lugar a Cirilo, empleado de su confianza. Con la amabilidad que caracterizaba a Luis saludó a Cirilo, pero cuál sería su sorpresa al oír en tono despectivo que a partir de ese día el ya no entregaba más empanadas en la tienda, ahora las iba a entregar Don Carmelo, el dueño de la taquería más grande del pueblo.

Don Carmelo era muy bueno haciendo tacos, era su especialidad, de pastor; de carnitas, de guisado, de canasta, de lo que uno quisiera, eran los mejores de todo el pueblo, pero que supiera hacer empanadas, eso era algo nuevo para Luis.

Salió Luis desconcertado por aquella noticia. No entendía por qué después de tantos años le quitaban su trabajo, lo único que tenía para ayudar a su madre, lo mejor era hablar con Don Benito.

Don Benito le dijo que no estaba enterado de esa situación pero iba a arreglarlo y le avisaría cuando podía volver a entregar empanadas.

Luis recordó que unos días atrás estaba Don Carmelo en la tienda cuando él entregó las empanadas y observó cuánto le pagaban por su mercancía, tal vez esa sería la razón por la cual él ahora quería venderlas.

Pasaron los días y Don Benito nunca llamó. Luis sabía que esa venta la había perdido para siempre y que lo que estaba viviendo no era un cuento sino su realidad y que tenía frente a él, al verdadero rostro de la avaricia.

La gente empezó a reclamar por la mala calidad de las empanadas, pasta correosa y poco relleno, no duraban ni un día pues al siguiente estaban duras como piedras. Don Carmelo en su desesperación contrató a un panadero de renombre, que le cobraba más de lo que pudiera ganar por ellas y ni así pudo superar la calidad de las empanadas de Luis.

Estando Don Carmelo tan ocupado en el asunto de las empanadas descuidó su negocio, bajó la calidad de los tacos y el buen servico que tenía, era mucho el dinero que estaba perdiendo.

Luis se dedicó a buscar otros clientes, agradeció a la vida la oportunidad de crecer y con su dedicación y amor al trabajo logró vender mucho más.

Con la lección aprendida diversificó su negocio y ahora también hace pasteles y galletas, que al igual de las empanadas, han tenido una excelente aceptación.