No basta misa dominical: Ortega

David Vázquez

El padre Fidel Ortega Martínez, de la Iglesia del Santo Niño de Atoche, señaló que no basta con ir a misa para ser un buen cristiano en el mundo.

Reflexionando en torno al pasaje del evangelio dominical: “El pueblo que estaba en tinieblas, vio una gran luz”, el obispo agregó que “es importante que todos nosotros descubramos que estamos llamados a la luz, a la verdad y al bien”. “Tenemos que escuchar ese llamado, porque quien escucha bien va a responder bien. Quien se tapa los oídos, sobre todo del corazón, no va a escuchar. Y porque no va a escuchar bien, no podrá responder bien”.

“Tenemos que convertirnos… pero ¡todos debemos convertirnos!: El sacerdote, el obispo, la religiosa, el religioso, el laico, porque todos estamos en camino”, subrayó.

“Por eso es importante darnos cuenta que tenemos que cultivar y desarrollar una vida espiritual, personal y profunda. Pero si no lo hacemos, ¡no basta ni se arregla sólo con la misa dominical!”; “El encuentro en la misa dominical, que es importante participar, nos tiene que dar fuerzas para toda la semana, para todos los días de nuestra vida”. No es algo que yo “toco y me voy”, o participo y “ya está”, total es “hasta la otra semana”. “Es la constante permanencia del Señor en nuestra vida”, agregó.