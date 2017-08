La Niña Rosita: Musa de la polca Capo Sewa o Flor de Capomo

Por: Francisco Sánchez López

Los días de la Cabañuela están ideales para escuchar e indagar la historia de la melódica polca vernácula yaqui Capo Sewa, popularizada por el dueto de Los Hermanos Molina de Pótam, narrando el enamoramiento con una hermosa mujer yaqui del pueblo de “Baátakomsikawi” o Bataconcica. (Donde cayó el agua)

Cantada en la lengua yuto azteca en los pueblos de la Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Bataconcica, Tórim, Vícam Pueblo, Vícam Estación, Ráhun, Huírivis, Pitahaya-Belem y donde quiera que hayan hecho tribu.

Trigueñita hermosa /tutulike yootu Kapo sewata /benasi welame. Inepo into ilitchi /enchi basilaroa /Enchi enamoraroaka /niba welama. Yoko matchuko /ilitchi em joapo /nee yepsak Bankota /neu yechasaiwaateko. Katee emo tiutuamta /benasi emo antua /Pake itom mala /kaita malisiaroane. Inepointo ilitchi /binota nee jeeko /Cheane babaloreka /emak eteone. Inepo into ilitchi /enchi basilaroa /Enchi enamoraroaka /niba welama.

La “Flor de Capomo” es traducción al idioma castellano muy apreciada en los pueblos rurales o ciudades sonorenses y en lo particular mi segundo himno nacional y de la Alegría de nuestro sonorismo emocional, junto al vals “Club Verde”, “Sonora Querida”, “La Barca de Guaymas” y “La Yaquecita”.

“Trigueñita hermosa /Linda vas creciendo /Como los capomos /Que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita /Te ando vacilando /Te ando enamorando /Con grande fervor. Mañana o pasado /Yo voy a tu casa /Tu mamá te ordena /Una silla para mí.

Tú, mi chiquitita /Finge no mirarme /Ponte muy contenta /Porque estoy aquí.

Trigueñita hermosa /Cuando tomo vino /Siento tantas ganas /De contigo platicar.

Tú, mi chiquitita /Te ando vacilando /Te ando enamorando /Y en ti me pongo a pensar”.

¿Quién fue la musa que inspiró su letra y el arreglo musical? Pregunté después de escucharla durante un Encuentro de Música Yaqui en el año 2010 en Ciudad Obregón.

-La inspiró Rosita Valencia, conocida como “La Niña”; mujer yaqui pura, esbelta y trigueña de unos 15 o 16 años de edad, nacida en el pueblo de Bataconcica: ¡Toda una belleza yaqui!-

Refirió el maestro y músico José Molina Palma, integrante del famoso dueto de “Los Hermanos Molina” de Pótam y residente en Arizona.

¿Quién fue su autor?: -La versión original es de los compositores yoreme Sabas Sombra Buitimea, alias El Matachio, Alfonso Martínez Buitimea y Federico Arpa García, tíos de Los Hermanos Molina formado con mi hermano Alejo Molina (+) su tutelar.-

-Se dio a conocer en 1964 y se cantó por primera vez en el programa “El Chavalón de las Polcas” del locutor Hiram Ortega Bobadilla en la radiodifusora XEDR. Se popularizó a partir de 1967; se la cantamos al presidente Luis Echeverría Álvarez y las autoridades tradicionales de los ocho pueblos en la noche de Navidad en la Comunila de Pótam, Río Yaqui, en 1973, y en el programa “Siempre en Domingo”, conducido por Raúl Velazco en Televisa del Distrito Federal.- Señaló, don José Molina Palma.

¿Qué pasó con “La Niña”? ¿Se hizo famosa por su belleza narrada en esta polca?

-“La Niña Rosita” no alcanzó a escuchar la canción porque poco después se caso por la iglesia, procreó dos hijas y murió de un parto en 1965. Está enterrada en un llanito abandonado lleno de cruces caídas cerca de Switch Bácum. Una de sus hijas es maestra en la Loma de Bácum donde tiene descendientes.- Concluyó don José.

Descubrí que la planta Capomo es de la especie Nenufares o lirio acuático que florece entre agosto a octubre con una hermosa flor de color blanco, rosita y lila. Las curanderas yaquis la usa para curar males y en las tiendas naturalistas aseguran es similar a la “Flor de Loto” japonesa. En tiempos pasados crecía al ras del agua estancada del río Yaqui cercana al pueblo de Belém cuando tenía su caudal, pero como en la actualidad está seco se da en las compuertas del represo de Hornos y se dispersa por los canales de irrigación hasta Pótam.

Años después cuando visité Baátakomsikawi remembré la canción y caminé por los variados escenarios rurales yaquis que Rosita Valencia vivió durante su adolescencia:

La esplendorosa Juya Ania o monte con sus divinidades y rivera del río Yaqui; el Camino Real entre Tórim y Bácum; la explanada del Conti y el ramadón de la primera iglesia donde gozaba los festejos de la Cuaresma y el día de la Virgen del Camino; la fortaleza militar con hospital y las perches de carrizo delimitando las viviendas de los coroneles Pluma Blanca y Lázaro Bule, las de los compositores, la de sus padres, parientes y demás familias asentadas aquí al rehusar convivir con los yoris (blancos) en la colonia agrícola cardenista de Bácum formada en 1940.

También la cantó Johnny Valdez en el bar Tenampa, nombre artístico de pintor Juan Buitimea de Estación Corral (+) quien en una plática, mencionó: -Rehusé cantar “Capo Sewa” con “Los Hermanos Molina” cuando me presenté en “Siempre en Domingo”.-

Según la fuente www.sonesdemexico.com: -Se cree que fue en el estado de Sinaloa donde la compuso Francisco Aldaco Mendoza (+) en los 1960; la original la cantó Lorenzo Álvarez Gámez de Baymena, Municipio de Choix y se cantaba en las cantinas de la ciudad de Los Mochis y en las fiestas de Semana Santa en San Miguel Zapotitlán. En los 1970 el dueto Carlos y José la grabó en disco de 45rpm. Y finalmente hubo un juicio civil por los derechos de autor entre Francisco Aldaco y Alejo Molina.- En ese estado el Capomo es un árbol de bella flor alimento de venados.

Baátakomsikawi es sitio de encantamiento porque también inspiró los cuentos del Pascola Cenobio, -caminando por la calle real de Bataconcica visitando a su amada Julia Buitimea, ¡Otra belleza yoreme!-; El Mentiroso y El Chichi, curandero diablero y el poema Antes de que hubiera Yoris, del poeta Ambrosio Castro.