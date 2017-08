La crisis nacional…

… ha llevado a muchos hogares a situaciones desesperadas. Este caso que nos narra Moysen, es uno de ellos. Aparece la esposa, de mal talante, tremenda bocota abierta, lanzando rayos y centellas. A su lado, mirada torva, de chavalo con futuro de hamponcito, el hijo ya peinado como guarura en potencia. Entre los argumentos que en tono violento expone la mujer, figura éste:

-¡El divorcio!… ¿pero por qué, Arturo? Si siempre he sido una buena esposa, no cariñosa, pero fiel mi cielo… bu, bu, bu…

-Sí mujer, ya no me alcanza para mantenerte a ti, al cabrón excuincle éste que mira como Judicial en acción y a mi COCHE… Compréndelo que lo primero es lo primero…