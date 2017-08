Kilómetros recorridos

Por: María Beatriz Vega López

Esa tarde, fui a recoger un vestido me había confeccionado mi comadre Mireya. Ya de regreso,mi hermana Olivia me dijo que le prestara el vochito ya que ella sabía manejar; le pregunté que si dónde había aprendido y me dijo que su novio Jaime le había enseñado. Veníamos de la colonia Faustino Félix, por una calle de oriente a poniente. Fue tanta la insistencia que le pasé el volante, a la vez que le dije:

Bueno, te lo presto, pero que no sepa Richard, tu sabes que el carro es de él.

Al llegar al eje vial de la Tabasco no bajaba velocidad, tampoco frenaba; sentí un miedo muy fuerte y la cabeza caliente. Quedamos bajo las gigantescas ruedas de un tráiler doble caja cargado de trigo. Recuerdo los crujidos de las partes metálicas y me pareció que el tiempo transcurrió lentamente, vi a mi hermana menor consciente, y pensé “lo bueno que aún teníamos vida” No sentimos ningún dolor; la sangre corría apresurada y sólo era un calorcito suave que nos recorría el cuerpo. Pudimos salir dentro del carro y correr hacia la casa, que en ese tiempo vivíamos en la colonia Cortinas.

El sentimiento de culpa fue saldado al tiempo; llegó mi hermana con un LTD importado, de aquéllos que parecía te lo vendieran por metros, largos pero muy cómodos y seguros, ocho cilindros y me entregó las llaves. ¡Es tuyo! Me dijo; para cubrir un poco los gastos que realizó mi cuñado.

Loca por manejarlo en carretera le dije a mi Apá que lo llevaría a Hermosillo a la Secretaría de Agricultura y que no se fuera en camión, para que arreglara unos papeles de las tierras ejidales.

Era una preciosidad al manejar el LTD (sus iniciales Locos Tirando Dinero), por el consumo de combustible. Hicimos todo lo que había que hacer y esa misma tarde nos regresamos a Obregón.

Mi Apá venía muy serio conmigo y pensé que estaba cansado por el viaje. Respeté su silencio. Llegamos a la gasolinera “El Valiente” a comer un caldito de pollo para continuar el viaje.

Llegando a casa pidió una AlkaZeltzer porque dijo que le dolía demasiado el estómago. A los minutos empezó a vomitar. Me preguntó mi Amà: ¿Qué tiene? ¿Que comió?… ¡que desde que horas se sentía mal!…y le dije

Apá, te hubiera llevado con un doctor, no me dijiste que te sentías tan mal. ¿Te hizo daño lo que comiste?

Mal humorado y muy determinante me contestó: ¡No! ¡Fue el camino!

¿Cómo el camino? ¡La carretera estaba en excelentes condiciones! Le respondí.

¡Venías muy recio!

No Apá, tuve mucho cuidado de manejar con precaución, no pasé nunca de los 90 kilómetros….

¡Millas pendeja ¡

¡GULP! ¡Ah pues sí!… era vehículo americano…