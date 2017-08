Entelequia

Por: Rigoberto Badilla

Yo miré en la obsidiana de un mar negro

imprevisto en la orfandad

transitoria de lo subsiguiente

el dorado amaranto de tus ojos

No fue una visión

No fue la consistencia de un ocio programado

No fue el acontecer

de vitalicias mieles postergadas

que pudiesen influir en el espíritu

y más menos aun

en la carne sin pétalos

Fueron los eléctricos murmullos

que circundan y conforman

la raíz de las cosas

en este maremagno donde vive

la cárcel de la libertad

No fueron tus ojos

fue la implosión de mirar lo inexistente

para entender que ciertos resplandores

se ahogan como un lirio

en la nada del todo