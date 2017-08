Chivas acusa “campeonitis” ante Necaxa

Chivas no gana en el Apertura 2017, y aunque no nieguan que hay una “campeonitis”, el accionar del equipo demuestra todo lo contrario. Contra Necaxa no supieron mantener una ventaja de 2 goles y terminaron empatando por tercera vez en el torneo.

Al Guadalajara le está costando mucho este inicio, al cuadro de Matías Almeyda le está pasando factura el haber sido la base de la Selección Mexicana en la Copa Oro y que tuvo varios jugadores lesionados durante la pretemporada.

A lo mejor no es tan alarmante esta ‘campeonitis’ para el Rebaño, pues la idea ofensiva, la dinámica y la velocidad que los caracterizó para conseguir el doblete la temporada pasada se mantiene, pero los resultados positivos no y perder ya 6 puntos en estos primeros 3 partidos, les podrán hacer falta al final para acceder a la Liguilla.

Ante los Rayos parecía que tenían el juego más que controlado con 2 goles que marcaron Ángel Zaldívar y Rodolfo Pizarro. La noche pintaba para ser una goleada rojiblanca, pero con el pasar de los minutos la chispa rojiblanca se fue apagando dándole pie a los Rayos para alcanzarlos en el marcador.

Dos graves errores de la zaga le dieron al Necaxa el empate a 2 goles y con eso mantener el buen paso en el torneo bajo la dirección técnica de Ignacio Ambriz, quien tiene a los de Aguascalientes con 7 puntos de 9 posibles.

Almeyda hizo hasta lo imposible por llevarse el primer triunfo de la temporada, hizo cambios netamente ofensivos con los ingresos de Isaac Brizuela y Eduardo López, pero Necaxa cerró los espacios para sellar el empate que de muy poco le sirve a los tapatíos.