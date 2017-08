Aclara “Chiquis” si fue amante de Loaiza

Agencias

A punto de cumplir 5 años de la trágica muerte de Jenni Rivera todavía existen pasajes de su vida que no quedaron resueltos y uno de ellos es el que tiene que ver con la “Chiquis” y Esteban Loaiza, pues se dice que fueron amantes, incluso, esto queda retratado en la serie ‘Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí’.

Ya le preguntaron a Esteban sobre esto y nervioso contó su verdad, pero en la emisión ‘El minuto que cambió mi destino’ cuestionaron a la “Chiquis” sobre esta misma situación y su reacción no convenció a muchos.

Y es que su respuesta era lo que varios sospechaban, pero no muchos quedaron satisfechos con su explicación:

“Jamás, jamás fue… no hubo una relación sexual, nada de eso, siempre fue una relación de respeto. Este, jamás le haría eso a mi madre, jamás. (…) Traté de explicárselo por Twitter, por e-mail, fui a la casa, por mi tía Rosie, obviamente le mandé mensajes, hice todo lo posible para explicarle y, pues no se pudo”. Así respondió la “Chiquis”.

Pero los televidentes y usuarios de redes sociales siguen incrédulos ante la “Chiquis” y todavía no saben cómo es que si Jenni sabía que eso “no era cierto”, por qué la excluyó de su testamento y le dejó de hablar: “Ya para haberla quitado del testamento, de la herencia, es porque con sus propios ojos vio algo”; “¿Cómo va a decir que sí?

Por favor, no le importó su madre”; “A mí me da pena esa muchacha, no sé si ella estuvo con Loaiza, pero yo miré la serie y a “Chiquis” sólo le faltó parir a sus hermanos”; “No le conviene aceptar que fue amante de su padrastro”.