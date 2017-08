¿Quién le gusta para gobernar Hermosillo?

El juego de la elección municipal de Hermosillo se está poniendo intenso e interesante. Usted sabe, es la capital del Estado el mayor centro poblacional de Sonora, pero además es el asiento de los poderes, desde donde despacha la gobernadora, donde está el Poder Legislativo y sede del poder judicial, además todas las secretarías de Estado se ubican aquí, así como la gran mayoría de las delegaciones del Gobierno Federal.

Hermosillo es hoy por hoy además el eje del crecimiento económico de Sonora, el Municipio con mayor crecimiento poblacional de México con 2.4% al año y realmente un enorme vaso comunicante que une para bien o para mal a todas las regiones de Sonora. Quizá por eso, ganar Hermosillo es la clave para ejercer el poder en Sonora, más ahora que en la capital hay 6 distritos electorales en disputa, pues la posibilidad de ganar en la capital, hace que cualquier fuerza política tenga arrestos para controlar el Congreso del Estado, ganar la elección senatorial, y perfilarse para tener la gubernatura en sus manos.

Claro en las elecciones que vienen no hay elección a gobernador, pero sí se renueva la Alcaldía de Hermosillo, además de que se elegirá a la 61 Legislatura y a tres senadores y 7 diputados federales, 2 de los cuales tienen sus distritos en la capital. Es por eso que pensar en el Gobierno de Hermosillo es la obsesión de muchos, ya que existe la percepción de que es un escalón esencial para subir en la política y eventualmente llegar a cotizar muy alto.

Cheque usted, los ex alcaldes de Hermosillo Ernesto Gándara Camou y Francisco Búrquez Valenzuela fueron presidentes municipales, así como el aspirante a la gubernatura, Javier Gándara Magaña, y aunque hay otros ex alcaldes que después de gobernar la capital se quedaron como congelados en el tiempo, como Gastón González Guerra o Alejandro López Caballero, María Dolores del Río y Guatimoc Yberri González, la realidad es que Hermosillo es un animal distinto, encantados y a la vez peligroso para la carrera de los políticos como bien puede ser una cobra o alguna otra serpiente venenosa.

En pocas palabras es atractivo gobernar Hermosillo, pero es muy complicado hacerlo con éxito, pocos consiguen una gestión exitosa que les permita pavimentar su camino hacia otra posición.

Es interesante porque obviamente el juego de la sucesión en la Presidencia Municipal está más que abierto, y hay una multitud de aspirantes.

En el PRI el alcalde en funciones Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez “Maloro”, ya dio un paso al frente señalando que le gustaría reelegirse, a pesar de que realmente ha sufrido el paso por la Presidencia con pocos recursos, muchos problemas y un margen de maniobra acotado.

Mi análisis es que si el “Maloro”, quiere tener alguna opción de reelegirse tiene que resolver de fondo el problema de infraestructura vial que sigue padeciendo la ciudad y reducir los todavía altos índices de de inseguridad, ambas misiones realmente complejas.

Por eso vale la pena revisar quiénes aspiran a sucederlo y por su partido el PRI la lista es amplia. Creo que en primera línea está el diputado federal Ulises Cristópulos, acompañado del secretario de Educación Ernesto de Lucas Hopkins; sin embargo de inmediato aparecen las diputadas Flor Ayala Robles Linares, María Cristina Gutiérrez Mazón y aunque él dice que no quiere y no le interesa, hay quienes anotan en la contienda al secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada e incluso al coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Epifanio Salido Pavlovich y hasta al ex alcalde y actual Senador, Ernesto Gándara Camou. Así que en efecto por el PRI los corredores anotados en ese derby por la Alcaldía son muchos y puede haber sorpresas.

Por el PAN el tema es parecido, y aunque todos mundo habla de la eventual candidatura muy cantada y anunciada del senador Héctor Larios Córdova, al ser este personaje un producto electoral de bajo perfil (jamás ha competido en una elección de manera directa y mucho menos ha ganado), hay otros que se han apuntado. En el blanquiazul el favorito es el otro senador, Francisco Búrquez Valenzuela, sin embargo su mayor limitante son sus problemas de salud, pero también están anotados en la pelea Edmundo García Pavlovich, primo de la gobernadora y empresario, que ya se ha probado en las urnas, Luis Serrato Castell, actual coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, la empresaria Myrna Rea de López, y hasta Javier Neblina, actual diputado federal. En MORENA aparece fuerte el rumor de que pudiera aparecer el “caballo negro” de esa carrera, en busca de dar la sorpresa, en la persona de Servando Carbajal, empresario que goza de muy buena fama y que le ha dicho a propios y extraños que su deseo después de triunfar en los negocios y llevar a su compañía a figurar como una de las más importantes, es precisamente gobernar la ciudad que lo acogió y le entregó las llaves del éxito.

Esos son hasta hoy los aspirantes, en lo promete será una muy animada e interesante pelea por la Alcaldía, en donde la caballada puede ser gorda o flaca según se vea, pero como usted sabe el premio es grande y el reto que trae consigo mayor.

Seguiremos atentos a las posiciones de arranque.

