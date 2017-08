Poco antes de la media noche…

… hablamos por teléfono con la señora ALBA LUZ BORBÓN FLORES, a quien además de notarla molesta, le miramos intenciones de levantarle las faldillas a dos que tres.

Le explicó: La doña tiene casi 50 días que ha tomado la caseta de Esperanza desde horas tempranas hasta en la noche, dejando el paso libre a los automovilistas y pidiéndoles una cooperación voluntaria, cuyos recursos los ha destinado a la construcción de la casa de las Mujeres Activas de Cajeme AC. Más de 100 días antes los señores FLORENTINO VÁZQUEZ BORJA y ALFREDO CANAN CASTAÑOS, iniciaron ese movimiento en todas las casetas de Sonora, reuniendo considerables cantidades diarias y sin darle cuentas a nadie. Y cuenta la dama que hace algún tiempo estos señores estaban jode y jode con ella para que les diera el dinero recabado en Esperanza, pero ella se negó en todo momento, porque ya tenía determinado el destino de esos recursos a una noble causa. Además asegura que el miércoles a las diez de la noche, ambos personajes acompañados de algunos achichincles se brincaron la línea a Sinaloa y tomaron la caseta de San Miguel Zapotitlán, pero dice que a las 6 de la mañana de ayer ya estaba un notario público dando fe de los hechos acompañado de la fuerza policial y que a las nueve de la mañana se surtió de federales y primero les suplicaron que se salieran por las buenas, pero como no lo hicieron para las 09:45 tuvieron que salir corriendo al ver que los iban a carruchar. Con esto se les cortaron las intenciones de tomar todas las casetas de Sinaloa y las de Chihuahua.

Y como no les fue bien, dice Alba Luz que anoche a las 21:00 horas se apoderaron también de la caseta de Esperanza, aprovechando que ella se había salido desde las ocho de la noche, como lo hacía todos los días. Ante ello la dama dijo que mañana en una rueda de prensa a las once horas en el Café Bibi, le dirá a los medios de comunicación que tanto Florentino como Alfonso, le revelaron que quien está atrás de todo esto es el diputado panista JAVIER DAGNINO ESCOBOZA, porque las intenciones son presionar a la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, para que no procesen a la señora IVETH DAGNINO DE PADRÉS, por el delito de venta de niños, de lo que se le ha venido acusando en los últimos meses a la esposa del exgobernador GUILLERMO PADRÉS ELÍAS. Y más claro aún, dice que le pidieron que ella se uniera a esa lucha, porque el citado diputado les había dicho que las intenciones era ejercer esa presión y que el dinero recaudado se lo clavaran, lo cual ella no aceptó y desde entonces le agarraron tirria al grado que anoche le arrebataron la toma de la caseta de Esperanza. Así de que de ser cierto todo lo anterior, ya existen motivos más que suficiente para que el Gobierno tome las medidas que debe tomar para ponerle un alto a esta situación. Y por otro lado, hoy volarán pelos en la rueda de prensa que ofrecerá la señora Borbón Flores, oriunda del meritito Quiriego………..

Qué lindo chisme nos pasaron algunos choferes que se desempeñan en Uber, donde la Subdelegación del Transporte a cargo de SAÚL BENÍTEZ MALDONADO, ha multado a dos que tres y al igual que en Hermosillo siguen trabajando. Dicen que ayer les cayó un enviado especial ofreciéndoles impunidad, pero a cambio de un “doscientón” por cabeza con cierta periodicidad para que el asunto sea buen negocio tanto para un lado como para el otro. Bien valdría la pena que don LUIS IRIBE MURRIETA en su calidad de director del Transporte Estatal checara bien el caso ese del “doscientón”, porque posiblemente esa sea la causa que de la capital sonorense no han podido erradicar el problema. Pero quienes aventaron el borrego, aclararon que los socios de Uber en Cajeme, mandaron mucho a chiflar a su máuser al enviado especial……………

Un verdadero aquelarre se armó ayer porque el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO se unió a las críticas en contra del Gobierno de Venezuela por la elección fraudulenta de la Asamblea Constituyente, pero sobre todo porque dio la impresión de que le siguió el juego a DONALD TRUMP al grado que se sintió como si le hubiera ordenado tomar las mismas medidas que él en contra de NICOLÁS MADURO y sus aliados del pueblo bolivariano. A Peña le llovió en su milpita porque para empezar el propio Maduro, además de llamarlo cobarde, le dijo que parecía niño regañado por Trump. Y políticos de oposición se le fueron a la yugular a EPN, sólo que salió en su defensa el presidente del Senado PABLO ESCUDERO MORALES, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, siempre al servicio del PRI.

Pero el que sí respondió con la energía que nunca se le había visto en sus años ayudándole a Peña Nieto, fue el canciller LUIS VIDEGARAY CASO, al responderle a Maduro que: “Cobarde es que el utiliza el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo”. Aunque luego de la oposición no faltó quien le dijera a Videgaray, que no tiene la voz completa para criticar a Venezuela, porque en México se ha utilizado todo el aparato del Estado para pisotear la democracia y prueba de ello son las recientes elecciones en los Estado de México y Coahuila. ¡¡Ploopp!!!