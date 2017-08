Natália Subtil demandará a Sergio Mayer Mori

EL UNIVERSAL.-

La modelo Natália Subtil peleará por la patria potestad de Mila, y demandará a Sergio Mayer Mori por la pensión alimenticia de la hija que tienen en común.

En entrevista con el programa “Hoy”, Natália se dijo cansada de la actitud de Sergio, a quien no ve desde hace tres semanas.

“No quiero que me busque, ya lo bloquee y a sus amigos también, ya no quiero tener comunicación con él. El único tipo de comunicación que vamos a tener es que lo voy a demandar y ahí vamos a tener un juez entre nosotros y ya”, dijo. “No quiero estar ahí en el juego que tampoco puedo salir del país porque el papá no va a firmar, entonces (debo proceder así)”.