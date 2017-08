Critica Fox a AMLO

“¿Apoyando dictaduras en otros países?”, cuestiona

APRO.-

El ex presidente Vicente Fox volvió a arremeter contra el dirigente nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ahora por su viaje al Sudamérica para entrevistarse con los mandatarios de Chile y Ecuador, Michelle Bachelet y Lenín Moreno, respectivamente.

Fox escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “López Obrador “ya déjate de juegos: ¿Apoyando dictaduras en otros países? No mereces México. No queremos el ‘pejismo’ en nuestro país”. En mensajes anteriores, el ex presidente mexicano ha sido insistente en comparar a López Obrador con el mandatario venezolano Nicolás Maduro.