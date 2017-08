Vaticinan un gran combate Cuadras-Estrada

Sin dudarlo un segundo, el promotor mexicano Fernando Beltrán auguró que la pelea entre Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada y Carlos ‘Príncipe’ Cuadras del 9 de septiembre, se va a robar el show en #Superfly, la cartelera que incluye a los mejores supermoscas del mundo, entre los que destacan Román González, Sirsaket sor Rungvisai y Naoya Inoue.

Juan Francisco Estrada tendrá una fuerte prueba ante Carlos Cuadras en septiembre Courtesy Zanfer Promotions.

“Es una pelea muy interesante, el 9 de septiembre Estrada-Cuadras, que ya empezaron con dimes y diretes de ‘gallina’, de ‘princesa’. Estoy seguro que se robarán la noche y será una gran pelea, no me gusta que HBO la puso en la tercera y no en la semifinal, porque será más competitiva que la semifinal”, comentó el promotor de Estrada.

El ganador de la pelea entre Cuadras y Estrada se ganará el derecho de disputar el cetro Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo al ganador de la pelea entre Román González y el actual campeón, Sirsaket sor Rungvisai, lo cual podría suceder a finales de año.