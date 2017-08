Un mensaje profundo…

… el que dejó el político sonorense, MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, al mencionar que no le preocupa quién gane las elecciones en el 2018, si su partido el PRI, si el PAN o ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sino que va por la gobernabilidad del país. Como vemos es un mensaje propio de un verdadero estadista, que le preocupa el bienestar de su país, no el interés personal, partidista o de algún grupo en particular. Y claro, se entiende perfectamente para quién o quiénes va dirigido el mensaje, porque en él está diciendo claramente que no hay gobernabilidad y que si no se logra el Gobierno de coalición por el que el que tiene algunos meses luchando, tampoco habrá gobernabilidad después de las elecciones del 2018………….

Nos comentan comerciantes del callejón Bolivia esquina con No Reelección(entre 5 de Febrero y Sinaloa) que ya no aguantan a los “tirabichis” de la empresa privada TECMED, porque estos no piden cooperación voluntaria como tradicionalmente lo han hecho por años los recolectores de basura tradicionales, sino que exigen dinero para levantar la basura y al comerciante que se niega, le desparraman desperdicios frente al negocio, dejándole fétidos olores que obviamente le ahuyentan la clientela y además esa actitud intransigente representa una amenaza para la salud pública. De cualquier forma esto representa una grave irregularidad, que las autoridades municipales deben frenar. Conociendo al alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, estamos seguros que esta no es ni siquiera una sugerencia de su parte, el hecho de que anden exigiéndole dinero a la gente, por ello conviene que se investigue qué camión es el que cubre esa ruta y además de llamar a los directivos de TECMED llamar a los “tirabichis” de esa unidad en especial, para que les bajen los humos, sobre todo a uno de ellos que dice con muchos tanates que a él los jefes le “pelan” lo que el viento a Juárez. Y es necesario que lo hagan de manera enérgica, para que esta actitud no se generalice entre los demás…………….

.¿Qué opinión le merece el hecho de que ayer un juzgado del centro del país, le concedió un amparo al exgobernador sonorense GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero? Es decir, por dos de los delitos más graves por los que se le acusa. Ya nada más falta que al rato salgan con la batea de babas de que será liberado, luego de haber dejado temblando al Estado de Sonora………….

La señora ALBA LUZ BORBÓN FLORES, de la organización denominada Mujeres Activas de Cajeme AC, denunció ayer ante los medios de comunicación a una persona de nombre FLORENTINO VÁZQUEZ BORJA, porque asegura que es el cabecilla de la toma de casetas libres de pago, desde La Jaula hasta Nogales, con excepción de Esperanza, donde los manifestantes cobran una cuota voluntaria a los automovilistas, pero resulta que el señor no le rinde cuentas a nadie.

Y para darnos una idea de lo que el susodicho se embolsa, dijo la dama que la organización que ella dirige apenas tiene 46 días tomando la caseta, donde reúnen en promedio 10 mil pesos diarios, por lo que ya lleva reunido alrededor de 450 mil pesos que ha destinado para un edificio para la mujer en este Municipio. En tanto Vázquez Borja, además de que manotea lo que cae en el resto de las casetas de Sonora, él ya tiene 160 días con el negocio a todo lo que da, así de que el hombre ya lleva en sus bolsillos una cantidad cercana a los dos millones de pesos, sin necesidad de darle cuentas a nadie.

Aquí la situación está complicada por el lado que la veamos, porque para empezar, según los dichos de los líderes, las casetas de cobro son anticonstitucionales y esto se explica con el hecho de que en esos 160 días no ha habido autoridad alguna que los desaloje de dichos módulos de cobranza y más bien da la impresión de que están esperando que algún día se retiren por cansancio. Y la verdad la gente está encantada con ello, porque en lugar de pagar la cuota establecida, sólo dan cooperación y porque de todas formas dicen que el dinero que cobra CAPUFE no lo destinan ni a la construcción ni al mantenimiento de carreteras, sino como caja chica del Gobierno Federal, así que por bien del pueblo ahí puede seguir el tiempo que quieran, si es que el Gobierno no encuentra algún argumento para retirarlos.

Sin embargo, de ser cierto, esto que dice doña Alba Luz, sobre la opacidad de don Florentino en el manejo de la lana, también está muy mal y la propia gente debe ponerle un alto, porque tampoco las autoridades tendrán argumentos para frenarlo. Así que este asunto ya se está enredando, porque donde hay dinero no falta un uñas largas que pretenda aprovecharse.