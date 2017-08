Peña Nieto es un empleado maltratado, dice Nicolás Maduro

APRO.-

El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo sentir “vergüenza” de su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto, quien –subrayó– se comporta como “empleado maltratado” del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

Maduro llamó “cobarde” a Peña por sus críticas a la Asamblea Constituyente que será instalada este viernes 4 en Caracas.

“Da vergüenza Peña Nieto. Escúchame desde Venezuela: Da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado. Yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe Donald Trump. ¡Ah, con Venezuela sí te metes!”, reclamó el venezolano en una de sus habituales apariciones televisivas.

De acuerdo con un despacho informativo de la Agencia France Presse (AFP), documentos publicados recientemente por The Washington Post revelan transcripciones de conversaciones en las que Trump amenaza a Peña Nieto con suspender todo diálogo bilateral si mantiene su posición de no pagar el muro fronterizo que el estadunidense prometió en campaña.

Añadió: “Si yo fuera presidente de México, me iría con el pueblo mexicano y una mandarria (martillo gigante) y tumbara todos los muros que me separan con EU y no permitía la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía, como lo haría Emiliano Zapata, como lo haría Pancho Villa, valiente, como lo haría Lázaro Cárdenas”.

México, uno de los países más críticos del Gobierno de Maduro, impulsó en la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión de cancilleres para discutir la crisis política venezolana, y también desconoció los resultados de la Asamblea Constituyente elegida el 30 de julio.

LE PIDIÓ NO REVELAR QUIÉN PAGARÁ EL MURO

El presidente de EU, Donald Trump, pidió a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, que dejara de decir públicamente que los mexicanos no pagarían por el muro fronterizo que quiere construir, reveló el diario norteamericano The Washington Post.

El influyente rotativo y el más importante de la capital estadounidense, obtuvo la transcripción de la conversación telefónica que sostuvieron Trump y Peña Nieto el pasado 27 de enero, siete días después de que el estadounidense asumiera el cargo, en la cual los dos mandatarios abordaron el tema del cerco fronterizo.

La condición que impuso Trump a Peña Nieto sobre edificación del muro, se agrega al escándalo que provocó sobre el mismo tema con una de sus tantas mentiras. El lunes pasado, Trump, al darle la bienvenida al general John Kelly, como nuevo jefe del gabinete de la Casa Blanca, dijo que Peña Nieto le llamó por teléfono para felicitarlo por su política migratoria, pues a México le ha sido favorable para detener el flujo de inmigración indocumentada procedente de Centroamérica que tiene como destino final la Unión Americana.