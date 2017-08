Mayocomentarios… Desfilan políticos en gira de gobernadora

Navojoenses apapachan a Claudia Pavlovich

Calor no paró actividades

Pese a las inclemencias climáticas que se vivieron el día de ayer, la gobernadora del Estado Claudia Pavlovich Arellano cumplió con su gira de trabajo trazada en Navojoa, en su primera visita de este año a esta ciudad lució más jovial y sonriente en los seis eventos programados en esta entrega de obras, que por cierto la inversión histórica es de más de 544 millones de pesos, entre obras y apoyos.

En el primero y más importante evento que fue la entrega de la modernización del periférico, fue asistida por los cinco alcaldes del sur de Sonora, Raúl Silva Vela, quien fungió como anfitrión y siempre ha recibido el apoyo de la gobernadora pese a ser panista, quien estuvo acompañado de todos los funcionarios de primer nivel; los alcalde Heliodoro Soto Holguín de Huatabampo, Axel Omar Salas Hernández de Álamos y Ubaldo Ibarra de Etchojoa, llegaron muy solitarios a excepción del alcalde Benito Juárez, Moisés Ponce de León que fue acompañado por su equipo de prensa. Otros políticos que se dejaron ver, además de los diputados locales Jorge Márquez y Ana Luisa Valdés, apareció el ex alcalde Alberto Natanael Guerrero López quien por cierto además de saludar a la gobernadora recibió un abrazo por parte de Raúl Silva, pese a los comentarios que se han escuchado de la pasada administración y a los que Silva Vela ha dicho que él no es nadie para juzgar. Sólo algunos priístas se dejaron ver en los eventos de la mandataria, principalmente Remedios Pulido Torres, presidenta del partido, acompañada por el secretario, los regidores Darío Salvador Cárdenas y Roberto Martínez Zayas, quienes parecían medios de prensa en todos los eventos tomando fotos con sus celulares. En esta ocasión fueron pocos los empresarios que asistieron sólo al primer acto, al que le pusieron falta fue a Ángel Bours Zaragoza, quien dicen se encuentra fuera de la ciudad, así que no piensen mal, no asistió por causas de fuerza mayor. Quien causó expectación fue el nuevo secretario del Ayuntamiento, Víctor Félix Karam, quien llegó muy de sombrero, no se veía mal, le daba un look casual y elegante, pero para muchos no fue muy bien visto ya que le llegaron a sus oídos las críticas y optó por dejarlo de lado.

En el evento del Mercado Municipal, la gobernadora no aguantó el calor y compró una blusa en uno de los locales, además los locatarios aventaron la casa por la ventana, pues recibieron con mariachi a Claudia Pavlovich, algunas locatarias hasta fueron a maquillar y peinar, por cierto también degustó un tradicional platillo de bistec con papas y frijoles en las fondas del mercado, seguramente patrocinado por los locatarios. En este acto asistió la síndico procuradora de Navojoa, Ana Luz Aguilar, quien por cierto y es sabido por todos que padece cáncer y pese al calor y haber recibido su quimioterapia un día antes, cumplió con asistir, cosa que es de admirarse.

Algo de admirarse en esta ocasión fue que la gobernadora venía acompañada con su equipo de avanzada y escoltas de seguridad muy amables, pues en esta ocasión no hubo jalones ni empujones a la hora de la toma de fotografías.