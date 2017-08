Manlio: Voy por la gobernabilidad

AGENCIAS.-

Manlio Fabio Beltrones Rivera, a unos días del arranque de los trabajos de la 22 Asamblea Nacional del PRI, puso sobre la mesa del debate público su carta para 2018: Ser artífice del primer Gobierno de coalición, quien tiene más de un sexenio pronunciándose por esa ruta.

Pero la novedad de este verano es que el sonorense colocó ese propósito por encima de sus aspiraciones presidenciales.

Esta vez, Beltrones aseguró que no le preocupa quién gane las elecciones de 2018: Si su partido, el PAN o Andrés Manuel López Obrador. Y enfatizó: “A mí me interesa la gobernabilidad”, enfatizó el ex senador.

Esa fue la nota bomba del martes 1 de agosto en la mesa que sobre los gobiernos de coalición organizó el grupo Galileos del PRD, la corriente que desde su surgimiento hace dos años viene impulsando la idea de un frente amplio opositor para 2018.

El ex coordinador de la bancada del PRI en la LXII Legislatura, la del Pacto por México, habló además de la importancia de comprometer a todas las fuerzas políticas a construir un Gobierno de coalición después del día de las elecciones.

Pero Beltrones fue insistente en la idea de que ese compromiso deberá tomarse antes de los comicios.

De vacaciones en las últimas tres semanas de julio, el también ex gobernador regresó al ruedo con la determinación de impulsar el debate en torno al Gobierno de coalición al interior de su partido.

Así que, antes de exponer en la mesa de los Galileos su propuesta, amarró con los ex diputados de la que fue su fracción en el primer trienio de este Gobierno, un documento que ya se envió a la 22 Asamblea Nacional del PRI.

El texto reivindica las reformas derivadas del Pacto por México, define que la unidad es posible si se construyen acuerdos y alerta que la figura del Gobierno de coalición será necesaria para el futuro inmediato de México.

Sí: Manlio quiere que el tema sea materia de la asamblea priísta, porque como bien lo alertó la noche del martes: Para construir consensos entre todas las fuerzas políticas, antes es necesario concretarlos al interior de éstas.

La verdad es que Beltrones Rivera, Mancera Espinoza y Gustavo Madero, coincidieron en que independientemente del resultado electoral, ningún ganador tendrá la fuerza por sí solo para darle al país una gobernabilidad que se traduzca en desarrollo para el país.