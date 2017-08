Lo que se juega el PRI

En el PRI se están preparando para su 22 Asamblea Nacional, y la verdad es que para el partido en el Gobierno, tanto Federal, como en Sonora y en muchos municipios del Estado, el escenario de esa cita prevista para el 12 de agosto, luce como el punto central de lo que se viene en 9 meses con el proceso electoral.

Hay varias posturas sobre la mesa, la del presidente Enrique Peña Nieto es para dar espacio a que encuadre su favorito en el proceso de sucesión presidencial que a todas luces es el secretario de Hacienda, José Antonio Meade (Pepe para los cuates).

La cuestión es que como Meade no es militante del PRI, se hace necesario que la reforma estatutaria elimine esos candados y permita que de alguna manera ciudadanos que no militen en el Revolucionario Institucional, puedan ser candidatos presidenciales.

Al parecer la reciente reforma estatutaria prevé que haya senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes y hasta gobernadores que no sean militantes, pero presidentes, nunca que jamás, y eso le va a traer costos políticos al presidente Peña Nieto.

Usted sabe, estamos al borde un momento inédito en la vida del tricolor, y del país (de hecho todos son así, nada se repite) pues el partido que ostenta el poder es el más repudiado en cuanto a la intención de voto del ciudadano de cara a la elección, de modo que en cualquier encuesta aparece como el tercer lugar como posible ganador de las elecciones presidenciales.

Lo peor es que esto pasa con el que les ponga, sea Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones, Ivonne Ortega y José Antonio Meade, además de Aurelio Nuño, José Calzada Rovirosa y los que usted quiera agregar. La cuestión es que al PRI el escenario le pinta complicado, con el que presenten, simplemente porque el desgaste del Gobierno de Peña Nieto los ha puesto en una posición muy complicada.

Ahora, me parece esencial la posición que ha planteado el ex gobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones, de impulsar los gobiernos de coalición, tema que la delegación de Sonora en la Asamblea defenderá y buscará cimentar con alianzas con otras.

Tengo claro que el presidente del PRI en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez anda en la ciudad de México desde el lunes afinando detalles, y que estuvo en las reuniones de cabildeo que Manlio Fabio ha sostenido con distintos grupos dentro del PRI, incluidos sus compañeros de bancada del PRI que el ex mandatario encabezó en la 62 legislatura federal y de los que asistieron 190 de 200 ex diputados, es decir la fuerza e influencia política de Beltrones en el PRI siguen tan vivas como siempre, y poco a poco suma y suma adeptos a sus posturas, precisamente en el entendido de que si su partido no se adapta a las circunstancias, corre el alto riesgo de perder el poder.

Lo dijo claro este martes pasado señalando que el pragmatismo que recorre a otras fuerzas partidistas de formar alianzas oportunistas —es decir sin ideología y con el único objeto de alejar al PRI del poder, o más bien de conquistar el poder— son una seria amenaza para su partido.

Mire, Beltrones cuando habla de política sabe su juego y entiende de balanzas, tanto de riesgos como de ganancias y eventuales pérdidas, sin embargo también sabe que su partido tiene que hacer la tarea y está poniendo en escena sus propuesta de ir en el concepto de gobiernos de coalición a cambio de la postura de que se abra el espectro a las candidaturas ciudadanas en el PRI.

Por ahí va la postura que llevará el PRI de Sonora, que encabezada por el presiden te Gilberto Gutiérrez Sánchez lleva a 200 delegados, pero donde por supuesto destacará la participación de la única mujer gobernadora en el país, es decir Claudia Pavlovich quien se ha convertido en activo político de su partido y seguramente hará valer su voz en el entorno de ese importante encuentro partidista.

Correspondencia a [email protected]

En Facebook Pasión por los Negocios

En Twitter @demiandu