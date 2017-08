Investigan muerte de minero en Cananea

Mónica Miranda

Para determinar las causas que provocaron el accidente del joven minero de 25 años al caerle una piedra en la cabeza en una mina al noroeste de Cananea, en la comunidad de Cerro Elisa, la Delegación del Trabajo iniciará el peritaje, indicó José Ramón Becheret.

El funcionario en Sonora dijo que para hoy en la tarde ya se tendría un diagnóstico de lo sucedido, y adelantó que se trata de un proyecto minero que no está consolidado como empresa y trabaja en la informalidad; es decir, los trabajadores no están asegurados y no hay registro ante Hacienda.

Agregó que se trata de un grupo pequeño de giro artesanal, que se compone por un reducido número de empleados y que se dedica a la extracción de piedra turquesa.

“Ese tipo de minas normalmente las trabajan familias de manera artesanal; obviamente tiene que tener todas las medidas de seguridad para poder trabajar y en este caso eso es lo que vamos a constatar que en el centro de trabajo haya buenas condiciones”.

Una vez realizada la inspección, dijo, podría ocurrir el cierre de esta mina.

Reiteró que no permitirán que una situación similar continúe presentándose en el Estado.

“Si las condiciones así lo ameritan, tendremos que proceder al cierre del lugar”.

En lo que va del año, explicó, la dependencia ha contabilizado alrededor de tres incidentes fatales que suceden en minas de Sonora.