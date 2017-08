En lo que fue la tradicional junta de los miércoles de San Isidro…

… tenemos que el amigo Wilfrido Lugo deleitó a todos los presentes con unas sabrosas carnitas y chicharrones.

Enseguida el ingeniero Carlos Cajigas convocó a la reunión donde de inmediato se amarraron La Soñadora y El Diablo, duelo pactado a jugarse en 200 metros donde el cuaco de los Semilleros concede faja de ventaja a ley de carrera.

Como podemos apreciar, La Soñadora le dará la bienvenida a El Diablo, penco que funge como tapado con el popular “Pato”.

Hasta donde sabemos, El Diablo es un zaino cabos negros, que tiene poco tiempo en la cuadra Semilleros pero que debe de venir con buenas credenciales.

Rápidamente algunos saurinos argumentaron que si Javier Zamora le está jugando es porque no ha de ser un caballo de nivel como muchos lo pensaban.

Lo más probable es que sea regular, razón por la que se animó a destaparlo con la faja que le ofrecieron.

Mientras sean peras o sean manzanas, ese compromiso dará mucho de qué hablar, pues se trata de un caballo de nuevo ingreso, del que sólo sabemos su color y que tiene poco en cuida.

Con ese amarre ya son seis los que tiene Carril San Isidro para el próximo 20 de agosto.

El Yunkero Vs. El Cartucho en 225 metros.

La Soñadora Vs. El Diablo (da faja) en 200 metros.

La Tequilita Vs. El Gato Pochi en 200 metros.

El Lola Vs. El Cumbiero en 175 metros.

La Chuleta Vs. El Morrito en 225 metros.

La India Mayita Vs. La Llamada Perdida en 175 metros.

Aprovechamos estas líneas para informarles que La India Mayita no es la misma potranca que era de los Hermanos Ramírez de Etchojoa.

Esta es una potranca nueva, la cual está en la cuadra La Palma y debutará ante otra potranca también de nuevo ingreso, una alazana de nombre La Llamada Perdida de la percha Tapia.

En más de la junta, el ingeniero Cajigas informó de caballada disponible para jugar como es el caso de El Candidato, La Bárbara, El Juan Colorado y El Efectivo.

El Efectivo es el mismo cuaco que estuvo en la percha Tres Marías de Panchito Avilés llamado El Fito, solo que ahora está en la cuadra Ladrillera y por obvias razones cambio de nombre.

Ayer por la tarde un carrerero comentaba que La Bárbara y Don Lorenzo sería una bonita carrera, pues a los dos les ganó El Gitano, por lo que la última palabra la tienen las cuadras San Isidro y Hacienda Santa María.

Y conociendo a sus dueños, ambos son muy jugadores, por lo que no descartamos que en los siguientes días haya algún “tiroteo”, sobre todo porque la gente del Mayo dio muestras de que sí le juegan a la yegua.

Al menos así se apreció en la pasada junta donde la gente de Don Lorenzo invitó a La Bárbara, pero al no tener respuesta se animaron a jugar con El Gitano.

Hasta mañana.