China y Rusia, con escaso poder sobre Norcorea

EL UNIVERSAL.-

Tras las pruebas de misiles intercontinentales de Corea del Norte, Donald Trump señaló a China. El presidente de Estados Unidos (EU) aseguró que Beijing podría neutralizar “fácilmente” la amenaza norcoreana. Los expertos en Asia son más escépticos y creen que tanto China como Rusia, el otro país próximo a Norcorea, tienen una influencia limitada.

Trump atacó a China en Twitter por no hacer “nada” para controlar a Pyongyang, y aseguró que no permitiría “que las cosas sigan así”, mencionando repercusiones comerciales. No fue sólo un acceso de rabia del presidente ante el segundo lanzamiento en un mes de misiles con potencia para alcanzar EU. Rex Tillerson, responsable de la diplomacia de EU, compartió la acusación: “Como principales cooperadores económicos del programa de desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos, China y Rusia tienen la única y específica responsabilidad de esta creciente amenaza”.

Estos mensajes no agradaron a Beijing ni a Moscú. El viceministro chino de Comercio, Qian Keming, planteó que “el problema nuclear norcoreano y los intercambios comerciales entre China y Estados Unidos son dos temas que no deben ser tratados conjuntamente”.

El ministerio de Relaciones Exteriores ruso también respondió con firmeza: “Valoramos como insostenibles las tentativas de EU y otros países de responsabilizar de lo ocurrido a Rusia y China”.