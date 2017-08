Y ahora los asaltos bancarios

El asunto de los asaltos bancarios comienza a convertirse en un problema serio para la capital del Estado, en específico porque la Asociación de Banqueros de México ya comenzó a llamar la atención al respecto de la situación de inseguridad que se vive en Hermosillo, lo que en definitiva no es bueno.

Mire, pasamos en Hermosillo de los macheteros a los asaltabancos y no parece haber quien le ponga freno al problema, ya que al día de hoy tenemos 19 asaltos y apenas cerramos el séptimo mes del año, en 2016 la capital registró solamente 4 incidentes de ese tipo lo que implica que se ha crecido en 400 por ciento en ese tipo de delitos.

El récord para asaltos bancarios en la ciudad es de 35, y si no se hace algo hoy para frenar el problema créame si le digo que lo vamos a rebasar con facilidad. Hoy a los delincuentes les parece más sencillo asaltar a una institución financiera, con endebles medidas de seguridad, que aparecerse en la calle y sorprender a algún transeúnte, con aquello de que los policías ministeriales tienen licencia para dispararles al aire, pero de los pulmones, lo que usted recordará ya trajo como consecuencia que varios macheteros fueran ultimados al intentar agredir a representantes de la autoridad.

No les falta razón a Adolfo García Morales, secretario de Seguridad Pública en el Estado y a Andrés Suilo, Comisario de la Policía Municipal, respecto a que los banqueros deben poner de su parte y contratar personal capacitado y equipado para prevenir los asaltos, sin embargo también es real que hace falta que las autoridades definan esquemas de prevención adecuados y razonables.

No sea que ahora el cuento de los asaltos bancarios se nos vaya de las manos.

***

Que mala pata que Aeromar decidiera cancelar de golpe y porrazo su vuelo directo entre Tucson-Hermosillo-Culiacán-Guadalajara que hace unas pocas semanas se había ampliado incluso en frecuencia al pasar de 4 a 5 vuelos redondos por semana en esa ruta que de alguna manera unía por vía aérea a la “Megarregión Sonora-Arizona” y que encima ofrecía conectividad hacia otras entidades al sur.

Me sorprendió porque hace exactamente dos meses platiqué al respecto con Andrés Fabre, quien es el director general de esa empresa de transportación aérea y me dijo exactamente lo contrario, pues sostuvo que desde Sonora la empresa buscaría establecer nuevos vuelos que conectaran al noroeste de México con otras ciudades de Estados Unidos, como bien podría ser San Antonio y Dallas en Texas, o bien urbes como San Diego y Ontario en California e incluso Phoenix.

Todo indica que más allá del interés estratégico a esa empresa le ganó el sentido de urgencia en el negocio y decidió llevarse el avión que operaba desde Tucson, para cubrir alguna otra ruta en México, pensando que así tendrá mayor rentabilidad.

La buena noticia es que con la experiencia de 10 meses de Aeromar, se dejó en claro que hay demanda y que alguna otra empresa que tenga más paciencia y ganas de servir a la región y hacer negocio con el tránsito de pasajeros, existe la oportunidad de restablecer la ruta.

Por ahí el vocero del aeropuerto de Tucson, David Hatfield adelantó que ya hay pláticas al respecto y que incluso la oficina de turismo de esa ciudad está tomando cartas en el asunto para garantizar que ese interesante puente aéreo se retome en el corto plazo.

***

Está tomando niveles y tintes de locura la oposición de algunos vecinos del sector poniente de Hermosillo, organizados en el movimiento “Familias Unidas del Sector Colosio Poniente”, en contra del hospital. Las posturas comienzan a radicalizarse al grado de que no aceptan las críticas y ya se comienzan a comportar en el modo de “si no estás conmigo estás contra mí”, en donde citan al diálogo a autoridades estatales, pero anteponen un no como respuesta.

Alguien debe aclararles que no son dueños de la vía pública y que el desarrollo de Hermosillo no podrá frenarse por atender el interés de unos cuantos.

A la fecha las personas agrupadas ahí han dicho que representan a más de mil familias, sin embargo en las reuniones a que han convocado nunca han ido más de 50 personas.

Veremos hasta donde llega el mitote.

