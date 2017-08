Tras analizar el video del pasado evento de San Isidro,

… observamos que efectivamente algunos carrereros no estaban equivocados, pues El Pcpii venía por delante, tanto que al cruzar por los 150 metros, el caballo le sacaba poco más de la faja a La Jazmín.

El detalle es que no sabemos si El Pcpii se resintió de alguna mano o se le acabó el gas, o simplemente que a La Jazmín le rinde el paso.

De hecho la que salió mal de una pata fue La Jazmín, quien, por cierto, se fue un tiempo al descanso, por lo que los sayos que quieran arrebatarle su corona tendrán que esperar a que regrese de un merecido receso que le dieron los Chichos.

Curiosamente, Chuy Millán expresó: “Pregúntenle a El Felino si a La Jazmín le rinde el paso”, al ver como en los últimos metros se quitó a El Pcpii para cruzar el cabresto con diferencia de blanco.

Es probable que El Pcppi también reciba un reposo, pues sabemos que la cuadra Frankie López acostumbra descansar a sus bestias en la temporada de calor.

Caso similar, señores, es el de El Gitano, penco que podría también irse a unas merecidas vacaciones, aunque no sería nada raro que los Chichos le dieran una carrera más, pues tiene varios candidatos para jugar como es el caso de El Toreto, Don Julio o La Miluly.

Obviamente la última palabra la tienen las cuadras Chichos y San Isidro, quienes podrían amarrarse en la junta del próximo viernes en Naked Fish.

En otros resultados de San Isidro, y ya que mencionamos a El Gitano podemos decirles que el zaino de los Chichos aprovechó a la perfección que a “Cheto” Martínez se le cayó el fuete y por consiguiente no pudo exigirle más.

Aún así, expertos en la materia argumentaron que El Menso no le hubiera ganado a El Gitano, pero sí podría haber hecho una mejor actuación.

En días pasados se rumoró que El Toreto podría ser un buen sinodal para El Gitano, respondiendo “Robertín” Oroz que sí le juega para el siguiente evento de San Isidro, por lo que sólo faltaría saber si la cuadra San Isidro le entra al zaino de los Chichos.

Incluso, algunos carrereros y aficionados han elaborado un paquete de carreras entre Chichos y San Isidro que les gustaría ver.

Unos opinan que sería bueno que jugaran Robertón Vs. Mil Amores, Bárbara Vs. Cenicero, Candidato Vs. Tótoly y Gitano Vs. Toreto.

Otros expresan que Toreto Vs. Jazmín y Robertón Vs. Mil Amores, pues serían dos compromisos sumamente parejos.

Pero hubo un saurino más polémico que dijo que El Toreto puede jugarle a toda la cuadra Chichos, sólo sería cuestión que se formaran.

Como podemos ver señores, las perchas San Isidro y Chichos se han armado muy bien, por lo que no descartamos que para el Clásico Navideño se animen y formen un paquete.

Y conociendo a los Rabicanos, no descartamos que también se animen y pidan puerta en caso de que se realice algún evento grande.

Asimismo está la Mar-Brisa que poco a poco ha ido adquiriendo ejemplares, pues El Gringo y El Monarca podrían dar de qué hablar más adelante.

Cuadra Guadalupana gana en Hermosillo

Por rumbos del Hipódromo de Hermosillo se jugaron varios compromisos sobresaliendo el par de triunfos que obtuvieron El Último Cartucho y El Barba Roja al ganarle a El Bob y El Supremo, respectivamente.

El Último Cartucho dio cuenta con media cabeza de El Bob en 315 yardas, mientras que El Barba Roja sorprendió a todos los presentes al blanquear a El Supremo en 225 metros.

Cabe mencionar que El Supremo fue marcado ampliamente favorito, tanto que en las apuestas sus dolientes y seguidores se animaron a dar hasta pescuezo de ventaja, partido que no ocupó el alazán de Altar para acreditarse una merecida victoria, ya que los cuacos de la Cuadra Guadalupana viajaron desde Altar para medirse con lo mejorcito de Hermosillo.

Hasta mañana.