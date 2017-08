Tigres blanquea a Yankees

Jordan Zimmermann no permitió carrera en una salida, algo que no había logrado en temporada y media con los Tigres de Detroit que aprovecharon un buen ataque en el primer inning y un error en el cuarto para vencer ayer por 2-0 a los Yankees de New York en un partido sumamente afectado por la lluvia.

Justin Upton conectó un doblete productor en la primera entrada, justo en la fecha en que se cumplió el décimo aniversario de su debut en las mayores. Pero cuando llegó ese hit, pocos sabían que el encuentro duraría tanto.

El juego estaba programado para poco después de la una de la tarde pero no concluyó sino hasta que había caído la noche. Las interrupciones debido a la lluvia totalizaron 4 horas y 37 minutos.

Zimmermann (7-8) salió de aprietos en varias ocasiones, incluyendo una situación de hombres en segunda y tercera sin outs en la sexta, para silenciar a la potente ofensiva de Nueva York. El derecho permitió seis hits, ponchó a seis y no otorgó boletos en siete episodios.

En sus primeras tres salidas con los Tigres tras firmar un contrato por cinco años y 110 millones de dólares, Zimmermann no toleró anotación. Hilvanó 24 innings y un tercio en blanco el año pasado.

Pero desde entonces, no había dejado en cero a sus rivales en 35 apariciones.

El partido empezó con una hora y 26 minutos de demora. La lluvia volvió en el séptimo episodio, y las acciones se detuvieron en el comienzo del octavo. De los 43,379 espectadores que se dieron cita para el comienzo, sólo unos cientos miraron el último out.