Propone IP reducción de impuestos

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) propondrá a la Secretaría de Hacienda la reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se cobra a las empresas de 30 a 24.6% y disminuir la carga fiscal que tiene la clase media en el país, a partir de un aumento en el cobro de impuestos a los trabajadores informales.

“Los mexicanos ya no estamos dispuestos a permanecer más en el círculo vicioso de un Gobierno que se preocupa por recaudar más sin ampliar la base de contribuyentes. No podemos seguir exprimiendo a una clase media que ha dado más y más sin recibir a cambio servicios públicos de calidad. No podemos seguir aportando más recursos a gobernantes que no deciden comprometerse con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a fondo a la corrupción. No más recursos desviados para que gobernantes corruptos roben a diestra y siniestra mientras se burlan de nuestro sistema de justicia”, dijo el presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos.

Según la COPARMEX, con la propuesta denominada “Fortalecer a México” se busca reducir de manera gradual el ISR corporativo año con año hasta llegar al rango promedio que se cobra en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 24.6%.

Con una lista de 10 modificaciones fiscales, la propuesta también busca reducir el ISR a las personas físicas con ingresos de hasta 10 mil pesos a un rango más justo y que no afecte su poder adquisitivo. Según la COPARMEX, actualmente se realiza un estudio sobre los impactos que la propuesta podría tener sobre la recaudación tributaria; sin embargo, el organismo resaltó que al aumentar la base el Gobierno podría obtener una mayor cantidad de ingresos.

“Se busca la deducción plena de las prestaciones laborales, a efecto de mejorar la calidad de vida de los trabajadores”, dijo de Hoyos.

RECHAZA MEADE PROPUESTA DE EMPRESARIOS

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, afirmó que en estos momentos de incertidumbre en el contexto internacional, no hay espacio para cambiar el marco fiscal ni para reducir impuestos como lo propone la COPARMEX.

“Sentimos que tenemos poco espacio para hacer modificaciones al marco tributario; pensamos que el marco tributario debe ofrecer certidumbre, debe generar confianza en momentos como ahorita en dónde en el mundo se percibe incertidumbre que llega y que impacta a México”, dijo en entrevista.

Cuestionado sobre la propuesta de reforma fiscal de la COPARMEX para bajar el impuesto sobre la renta (ISR) a 24%, dijo que precisamente lo que nos ha ayudado a transitar ese contexto, es la certeza que da el esquema tributario.

“Pensamos que conviene preservarlo, cuidar ese entorno que nos ha permitido sortear con éxito los vaivenes”, consideró.