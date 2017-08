DE nuevo suena una pelea entre Vasyl Lomachenko y Orlando “Siri” Salido…

… El ucraniano no quita el dedo del reglón, está lastimado de su orgullo, mientras que al de Ciudad Obregón eso no le quita el sueño. El apurado sigue siendo el de Ucrania; no soporta ver en su record la única derrota ante Salido.

Ayer, en cuanto se dio la noticia de esta posible revancha las redes sociales de Orlando Salido se saturaron. Los aficionados al box quieren que Orlando le dé una cátedra de nuevo a Vasyl y que de una vez por todas le demuestre quién es el mejor en las 130 libras.

Ahora sí, para “Síri” Salido este combate representaría una bolsa jugos, algo digno de su calidad.

SERÁ el karma o quién sabe, pero a Alfredo Talavera le está lloviendo sobre mojado. Ayer lo tundieron en redes sociales, pues la semana pasada se burló del rey de los deportes. Se le ocurrió opinar sobre la llegada de Jonathan Dos Santos al Galaxy, y dijo que un retroceso sería que se fuera a jugar beisbol, situación que desató la ira de aficionados al beisbol y de peloteros también. La semana pasada, Talavera sufrió una lesión grave que lo deja fuera el resto de la temporada; ahora la gente opina que fue el karma, por burlarse de otro deporte.

LA llegada del japonés Yu Darvish con los Dodgers viene apuntalar el cuerpo de lanzadores, cuando regrese Kersadh será una rotación de miedo, el equipo de Los Ángeles busca llegar a la Serie Mundial que no hace desde 1988, cuando al ganaron a los Atléticos de Oakland.

DONDE no existe posibilidad de reconciliación es en la relación de Saúl “Canelo” Álvarez y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB); de plano, rotas y sin chance de nada, mientras que el “Canelo” declara que no le interesa disputar cinturón verde y oro, Mauricio Sulaimán contesta que si le pesa pagar la sanción que se quede con su dinero.

Una mancha más para el tigre, quien en su sano juicio como boxeador mexicano desprecia el cinturón que muchos anhelan. La verdad, la organización más prestigiada del mundo no tiene porqué rogarle al boxeador más malo del mundo, si se le puede llamar boxeador al tipo ese.

La palabra correcta seria mamarracho, por no decirle más feo.

Nunca en mi vida había visto un boxeador tan inflado y que se la cree que sabe hacer cosas arriba del ring.