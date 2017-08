Cristian tenía novia antes de casarse

Valeria Degenaro aseguró romance antes de que el cantante contrajera matrimonio

Agencias

La modelo argentina Valeria Degenaro asegura que su relación sentimental con el cantante inició antes de que él tuviera planes de boda con Carol Victoria Urban y continuó después de su polémica boda.

A un mes de que Cristian Castro confirmara su rompimiento con su esposa Carol Victoria Urban argumentando que descubrió mensajes de la violinista con su ex novio durante su luna de miel, la modelo argentina Valeria Degenaro asegura que su relación sentimental con el cantante se mantuvo aún cuando él se casó.

“Él sí sabía que yo estaba de novia, pero él estaba soltero supuestamente y después por los medios me entero que se casó”, contó Degenaro en una entrevista en su país.

Valeria no dudó en dar detalles de su relación con Castro: “Nosotros nos veníamos hablando desde enero, me escribió por Twitter y no le creí que era él porque entré a su perfil y había una foto de perfil que era como de rock, de una banda así. Las charlas venían desde enero, después volvimos a hablar en marzo, en principio era por trabajo, me invitaba a hacer un video con él (…) para ir a Nueva York, yo no tengo visa y, bueno, ahí quedó”.

Sobre cómo fue su relación mientras Cristian estaba por casarse con Carol, Degenaro explicó: “Yo estaba en pareja también, por eso hablamos por trabajo. Después como yo no podía ir a Nueva York, plantee ir a México para una cita de TVyNovelas”.

Posteriormente, Valeria dio detalles del momento en que salió Cristian. “En la habitación yo tomé champán y él tomó leche”. Al ser cuestionada sobre si está comprometida con el mexicano, respondió: “Yo estoy sólo con él”.

Tras estas declaraciones Cristian negó que exista una relación más allá de la amistad con la modelo argentina: “Es una amiga, la quiero mucho”. Cabe recordar que después de su separación, el hijo de Vero Castro ha sido relacionado sentimentalmente con dos de sus ex novias, Karina Barbosa y la modelo Evelyn Vela, quien también dijo tener un romance con el intérprete.