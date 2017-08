Besson y Delevingne presentan “Valerian” en México

EL UNIVERSAL.-

El director de cine francés Luc Besson, acompañado de los protagonistas de la cinta “Valerian”, Cara Delevingne y Dane DeHaan, ofrecieron una conferencia de prensa para presentar su película en México.

Al presentarse con el público, Besson pidió que los presentes permitieran ver sus caras y bajaran los celulares. Le siguió la modelo Cara Delevingne quien dijo: “Queremos ver sus bellas caras”.

Al ser cuestionados sobre lo que la gente podrá ver en la cinta, el actor Dane DeHaan dijo: “Creo que mi mente no llega a tanto ni tan lejos como lo hace la de Luc Besson. Cuando leí el guión por primera vez fue un poco apabullante todo lo visual y era denso al mismo tiempo, todo lo visual, los aliens, los efectos y hubo veces en las que yo no podía identificarme del todo con los mundos, entonces recurría a Luc para que me explicara. Creo que tuvo que hacerlo unas veinte veces y ni aún así lo entendía del todo”.

Por su parte, la modelo Cara Delevingne, quien definió la película como épica, para robarte el aliento y toda una montaña rusa, expresó su alegría de ser parte de este proyecto: “En cada película que hago siento que aprendo mucho de los increíbles directores y actores con los que trabajo, miren a los dos que tengo sentados a mi lado. Soy como una niña y me vuelvo una esponja, pero para este rol, como he hecho muchas cosas más, cuando haces una película por seis meses nunca sentí que había honrado al personaje como lo hice en esta. Apenas me doy cuenta de todo el trabajo que puedo hacer cuando estoy totalmente enfocada”.

Relajados, de buen humor y sonrientes, accedieron a contestar algunas preguntas por parte de la prensa nacional e internacional que se dio cita en un hotel localizado en Paseo de la Reforma.

Besson, director de otras cintas de gran calibre como “El Quinto Elemento”, subrayó la importancia de apoyar el cine nacional, ya que dijo, conoce del talento mexicano.