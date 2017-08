Tarde llena de contrastes…

… fue la del pasado domingo de San Isidro señores, donde la nota grande la dio La Jazmín al proclamarse como la reina del sur de Sonora y del “Majestuoso” al ganarle con blanco a El Pcpii en los 275 metros.

Cabe mencionar que El Pcpii no corrió como lo había hecho antes, incluso se dice que venía por delante en los primeros metros, por lo que pudo haberle pasado algo en su trayecto al cabresto o simplemente algo le dolió y el caballo simplemente se cuidó para no lastimarse.

Hasta ahorita no sabemos cuál sea la verdad, ni tampoco hemos analizado el video, pero lo que sí nos queda claro es que a La Jazmín le rinde el paso, mora que lució enormidades por la pista de San Isidro, viéndose ligera y que entre más avanzaba, más lejos se quedaba su oponente.

El detalle es que La Jazmín salió adolorida de la pata izquierda, por lo que aún no sabemos qué vaya a pasar con ella.

Pero en caso de que siga en la jugada, un posible sayo sería El Toreto, un caballo que debutó con el pie derecho y que dio muestras de que le zumban las patas.

Tanto que ni sus seguidores pensaban en que fuera a ganar de esa manera, pero a la hora de la verdad impuso su clase, ritmo y velocidad para acreditarse una victoria cuando nadie le daba oportunidad de hacerlo, ya que en las apuestas los dolientes de Don Julio se animaron a dar hasta faja de ventaja, partido que no ocupó el retinto para cruzar la meta con diferencia de ijar en los 225 metros.

Después de este triunfo no sabemos qué siga para El Toreto, pues algunos ya lo hacen tan ligero, que coinciden en que no tendrá rivales por estos lares, pero conociendo a la gente del sur de Sonora que es muy picada, no descartamos que lo veamos más adelante contra lo mejor de la región.

Tarde de capotes

Para algunos sabiondos los Chichos dieron capote en el evento al ganar con La Lady OXXO, El Tótoly, El Gitano y La Jazmín.

Aclarando un poco la situación tenemos que La Lady OXXO pertenece a la percha Kay-Tento, mientras que El Tótoly a los Semilleros.

Sí estarán en cuadras diferentes pero hay andan los Chichos también metidos y seguramente apostaron y ganaron", decían varios carrereros de hueso colorado.

Los que no pudieron ganar fueron las perchas Rabicanos y San Judas Tadeo, donde los Hermanos Millán perdieron con La Chita, La Jeringa y Don Julio, en tanto que Javier Zamora cayó con El Terco, El Necio y La Piedrita.

Los que sí ganaron pero solamente los aplausos fueron los plebes de la cuadra Tapia, ganándole El Yunkero a El Cartucho con los poros, mientras que El Vilis nomas le sacó media cabeza a La Frida.

En ambos compromisos, tanto El Yunkero como El Vilis finalizaron dando ventajas, que al momento de la verdad no pudieron sacarlas.

Con El Yunkero cerraron dando hasta faja, pero con El Vilis se animaron a dar hasta blanco, menospreciando a La Frida, quien estuvo cerca de ganarle y reventar otro cincho en la tarde.

Hasta mañana.