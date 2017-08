Piden purga en NSJP

APRO.-

El Nuevo Sistema de Justicia Penal no podrá garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño a las mujeres, si jueces y personal de las agencias del Ministerio Público continúan con prácticas discriminatorias, misóginas y sexistas al analizar los casos. Una solución es la sanción y despido para quienes las cometan.

Así lo considera el coordinador de la Clínica Justicia y Género “Marisela Escobedo” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Alberto Muñoz López, quien explica que el principal reto de este nuevo Sistema Penal de Justicia, que entró en vigor en 2008 tras una reforma constitucional, no es capacitar a los funcionarios sobre los nuevos procedimientos, sino erradicar aquellas prácticas discriminatorias que obstaculizan la garantía de los derechos que tienen las mujeres víctimas de algún delito.

En entrevista, el abogado recuerda que estas prácticas violatorias por parte de funcionarios del sistema de administración de justicia son cotidianas en nuestro país, y quedaron asentadas en la sentencia de Campo Algodonero.

“Eso lo tenías en el anterior sistema, se evidencia miles de veces en la sentencia de Campo Algodonero. El prejuicio es muy difícil de erradicarlo y una norma procedimental nueva no te lo quita”, asevera Muñoz López.

La respuesta del Estado para confrontar este tipo de actuaciones en el Nuevo Sistema de Justicia Penal fue capacitar a sus servidores públicos, concientizarlos en torno de las desigualdades de género y recordarles su obligación en la prevención, sanción y erradicación de la violencia cometida contra mujeres.

En su cuarto Informe de Gobierno, el Ejecutivo federal señaló que como parte de la profesionalización del personal en perspectiva de género en el Nuevo Sistema Penal, de noviembre de 2015 a marzo de 2016 capacitó a través de una plataforma informática a 230 servidores públicos que operan los centros de justicia para las mujeres del país.

También impartió 79 talleres sobre sensibilización de género, perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, prevención de la violencia laboral, masculinidades y discriminación, y políticas públicas de género, en la que participaron 4 mil 079 funcionarios (2 mil 530 mujeres y mil 549 hombres).

Sin embargo, el abogado afirma que no se ha detectado un cambio sustantivo en los procesos judiciales que enfrentan las mujeres bajo este nuevo modelo. “Los prejuicios y la violencia institucional ejercida por los servidores públicos es la misma”, subraya.

Muñoz López, quien forma parte de Equis Justicia para las Mujeres, organización civil de monitoreo de sentencias y actuación de jueces, ejemplifica con el caso de los “Porkys”, los cuatro jóvenes que en 2015 violaron a la menor de edad Daphne Fernández en el Estado de Veracruz.

Después de dos años de perpetrada la violación, en marzo pasado, el Poder Judicial otorgó un amparo a uno de los agresores porque un juez argumentó que no había elementos para comprobar que el joven tenía una “intención lasciva o de satisfacer un deseo sexual”, apunta.

Según el abogado, este caso “demuestra que no hay ninguna diferencia en los criterios de análisis que tienen los servidores encargados de impartir justicia”.

VÍCTIMAS DE DESAMPARO POR INTERPRETACIONES

El especialista explica que aunque en este nuevo sistema se exija un mayor rigor en la obtención y presentación de evidencias para procesar a los inculpados, si la interpretación de los jueces se basa es prejuicios y estereotipos sexistas, no se puede garantizar el acceso a la justicia para las mujeres.

“En específico en los casos de violencia sexual y violencia familiar, el nuevo sistema difícilmente va a cambiar prácticas en las que considere que una mujer se buscó lo que le pasó. Un procedimiento no te cambia lo que está en la mente de los funcionarios. Yo sigo viendo los prejuicios en Ministerios Públicos y jueces”, dice.

Parte de estos análisis basados en la perspectiva de género para proteger a las mujeres víctimas de algún delito deberá realizarlos personal ministerial, pues con el nuevo sistema sólo en los delitos de violación y trata de personas –cuyas estadísticas indican que en su mayoría afectan a mujeres– se requiere la prisión preventiva oficiosa hasta otorgar una sentencia.

Para el resto, como violencia familiar y abuso sexual, entre otros, será responsabilidad del personal ministerial medir el riesgo en el que se encuentra la víctima y dictar la medida de seguridad que crea correspondiente durante el proceso, lo cual puede ir desde avisos de restricción hasta la prisión preventiva.

EVALUAR Y SANCIONAR A SERVIDORES

El funcionamiento del nuevo sistema depende en gran medida de la actuación de sus integrantes, afirma Muñoz López, por lo que propone realizar un “sistema de evaluación y deserciones de servidores públicos” que hayan incurrido en alguna falta u obstaculizado el acceso a la justicia.

“Mientras no haya una responsabilidad por un mal actuar de los operadores jurídicos, no va a pasar nada”, insiste el abogado de Equis Justicia. Y destaca que “todos los delitos por los que puedes denunciar a un servidor público muy difícilmente son consignados, porque hay un tratado interno de no pegarse entre ellos; hablamos de impunidad”.

Ese, remata, es un reto que debería de contemplar el nuevo sistema.