Luego del periodo vacacional,…

… hasta el pasado lunes y martes se han venido reanudando las actividades tanto en los ayuntamientos como en el Gobierno del Estado, incluso en el Congreso Local, de donde ya se reportó LUPITA ORDUÑO GARCÍA, mera mera de Comunicación Social de ese órgano colegiado, para dar a conocer actividades de los legisladores encabezados por el coordinador EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH.

Y si hablamos de Cajeme, en realidad el alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ casi todos los días de asueto se le vio activo e incluso un paparazzi capitalino nos envió ayer una foto donde aparece acompañado del Secretario de Hacienda Estatal, RAÚL NAVARRO GALLEGOS y la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, FLOR AYALA ROBLES LINARES, donde juntos participaron en gestiones de recursos en diversas dependencias del Gobierno Federal, que beneficiarán a Sonora y por supuesto a Cajeme. Por cierto, también participaron en la reunión de los ex integrantes de la LXII Legislatura cuyo coordinador fue MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, quien dirigió un discurso a los presentes, con la misma tendencia de hace algunos meses que deja clara la necesidad de un Gobierno de coalición en México, porque de lo contrario se corre el riesgo que el próximo Gobierno tampoco sepa qué hacer con los graves problemas que vive el país, en cuanto a superar los obstáculos en seguridad, desempleo y desigualdad.

Y en evento diferente, es decir un debate organizado por la corriente perredista denominada “Galileos” en la Ciudad de México, MFBR fue invitado a participar junto con el jefe de Gobierno perredista del Distrito Federal MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOZA y el expresidente nacional del PAN, GUSTAVO MADERO, donde uno de los temas abordados no tuvo gran diferencia con el anterior, porque coincidieron en la necesidad de un Gobierno de coalición, ante los riesgos de que no haya gobernabilidad después de las elecciones del 2018. Sin duda tanto la primera reunión con 190 diputados de los 214 que integraban la fracción priísta de la LXII Legislatura, como esta con ambas personas del PRD y el PAN, ponen nerviosos a dos que tres, porque hablan muy claro del nivel de política en el que anda navegando el exgobernador sonorense. Y pone de manifiesto que al señor presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, más le vale ponerse de acuerdo con él porque de lo contrario peligra la permanencia del tricolor en Los Pinos………….

Hablando de otros temas, le diremos que con sus respectivos prietitos en el arroz, el sentir de los cajemenses de forma general es bueno en torno a la presencia de la GENDARMERÍA NACIONAL, porque han visto que los homicidios y las balaceras ya no se dan a diario, sin embargo, se siguen dando, aunque no con la misma frecuencia, así de que le mandan un mensaje a don ADOLFO GARCÍA MORALES, secretario de seguridad pública estatal, como punta de lanza en el tema, para que intensifiquen la inteligencia de las corporaciones a fin de evitar los pocos crímenes que en los últimos días han sucedido. Dice la gente que está muy bien lo que han hecho, pero que seguramente algún cabo están dejando suelto, que de repente todavía suena la metralla acabando con vidas principalmente de jóvenes………..

Poco antes de la media noche nos llega información de Hermosillo, en el sentido de que además de la reunión que sostuvo con los vecinos que se oponen al hospital más grade del Noroeste, el secretario de Salud, GILBERTO UNGSON BELTRÁN, otros funcionarios realizaron visitas casa por casa explicando y convenciéndolos de las ventajas que implica el complejo que contará con obras alternas por casi 500 millones de pesos que no les traerán más que bienestar.

Quienes ayer gastaron el huarache casa por casa y con el calor a todo lo que da, se llaman NATALIA RIVERA GRIJALVA, jefa de la oficina del Ejecutivo; el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, entre otros, con lo que la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, les está demostrando voluntad política para hacer bien las cosas, mediando entre las inconformidades atrás del diálogo. Lo que no nos queda claro, es eso de que no permitirán puestos de venta de comida en las afueras del nosocomio. Aquí habría que ver si los puestos de alimentos estarán en interior o cómo es que los pacientes y sus familiares tendrán a la mano la compra de comida, que no se les debe limitar, toda vez que por la condición humilde de las personas que generalmente atenderá el hospital es altamente necesario poner a su alcance la venta de comida, porque estamos hablando de la gente de a pie………….

También en los últimos minutos de ayer, nos llega invitación de la señora de los pantalones bien puestos, ALBA LUZ BORBÓN FLORES, dirigente de Mujeres Activas de Cajeme AC, para invitar a rueda de prensa en la caseta de cobro de Esperanza, donde afortunadamente la tienen tomada y no le permiten a CAPUFE asaltar a los automovilistas. De ese tipo de mujeres le hacen falta a nuestro querido México, para evitar la rapiña del Gobierno en muchos otros rubros, no nada más en los módulos de cobranza carreteros.