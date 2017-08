Lamenta Sulaimán actitud de “Canelo”

NOTIMEX.-

Cansado de aguantar faltas de respeto, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, lamentó la actitud de Saúl “Canelo” Álvarez, a quien, aseguró, mostraron apoyo durante toda su carrera.

“Lo único que hemos hecho es brindar apoyo por el boxeo, por el deporte. ¿Cómo un mexicano que pone en alto al deporte y al boxeo se pone en una situación de conflicto inexistente?”, cuestionó el titular del organismo.

La molestia del pugilista tapatío comenzó al sentirse presionado para negociar la pelea con el kazajo Gennady Golovkin y exponer su título medio, al cual renunció y se nombró monarca a “GGG”.

En mayo pasado, “Canelo” rechazó que el cinturón huichol del CMB estuviera en juego en su pelea con Julio César Chávez Jr, y el pasado fin de semana se anunció que el pugilista sólo disputaría el título de la AMB y de la FIB contra Golovkin el 16 de septiembre, descartando pelear por el del organismo verde y oro.

“Nosotros no entramos en ese pleito, pero los hechos son claros, ahí está todo disponible, antes y después de todo hubo comunicados, no es justo quedarse callado y seguir aguantando faltas de respeto de esa manera”, añadió Sulaimán Saldívar.Recordó que nadie presionó al “Canelo” para negociar esa pelea, pues ya estaba acordado desde diciembre de 2015 que tras su primer combate de 2016 o después del 31 de mayo de ese año tendrían 15 días para negociar o irían a subasta, y si alguno no estaba disponible para esa pelea perdería su condición de monarca mundial o interino.