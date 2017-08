El que anda por la Ciudad de México,…

… es el alcalde de Cajeme FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, quien ayer tarde se reunió nada menos que con el sonorense MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, con quien dialogó largo y tendido sobre temas de interés nacional, regional y por supuesto municipal, sin faltar algunas gestiones con las que el oriundo de Villa Juárez, siempre le echa la mano al “Tinito”, aprovechando el extenso abanico de relaciones con que Manlio cuenta dentro y fuera del gabinete del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

Y como ya le habíamos comentado hoy en la Hacienda de Los Morales en Polanco, se reunirán los ex integrantes de la LXII legislatura, donde ya confirmaron asistencia el guaymense ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, incrustado con un alta responsabilidad en la Secretaría de Desarrollo Social, así como la diputada local FLOR AYALA ROBLES LINARES, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. Por supuesto que esta reunión tiene trascendencia especial de cara a la XXII Asamblea Nacional del PRI, donde por supuesto que se darán dos que tres pronunciamientos en torno a la sucesión presidencial del 2018. Y además tomando en cuenta que el ex gobernador de Sonora, no quita el dedo del renglón con el tema del Gobierno de coalición que al país le urge y con reuniones de esa envergadura, por supuesto que le tiemblan las corvas a dos que tres que sienten el riesgo de soltar la ubre que han succionado por tanto años. Por eso bien vale la pena estar atentos a las decisiones que se tomen en la reunión de hoy, que seguramente tendrán relación directa con la asamblea nacional…………

Y la que de ninguna manera se queda abajo con la chamba es la senadora ANABEL ACOSTA ISLAS, quien ayer por la mañana acompañó al Secretario de Turismo ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO, en el arranque de la campaña publicitaria y sitio web, del movimiento nacional por el turismo “Viajemos todos por México”. Y por la tarde la legisladora cajemense participó en la mesa de turismo del CEN del tricolor, de la misma forma que en el tema de globalización que ella misma realizó aquí en Obregón, pero en este caso como integrante de la comisión. Por supuesto que todo este power de Anabel en las altas esferas gubernamentales, pone de nervios a dos que tres cajemenses que añoran sentarse en la silla principal de Palacio, sin embargo, al parecer quieren que las bendición les llegue del cielo, porque no se ha visto a nadie trabajando al ritmo que lo hace la hija de RAÚL ACOSTA TAPIA, hoy por hoy delegado de la Procuraduría Agraria…………….

El que se ha metido en camisas de once varas y no creemos que salga bien librado, es el presidente de Venezuela NICOLÁS MADURO, quien cobijado en su fraudulenta Asamblea Constituyente, ha expropiado absolutamente todo en aquel país sudamericano, al grado que nada se moverá sin la mano del Gobierno. Según un audio difundido en el mundo entero, donde habla una dama, todos los terrenos del país, pasan a ser propiedad del Gobierno, al igual que Bancos, los periódicos, las radiodifusoras, las televisoras, los celulares solo serán usados por personal gubernamental. Nadie podrá usar tarjetas de crédito, se prohíbe tener cuentas en el extranjero, de la misma forma se expropió el Sector Salud, o sea, ningún doctor podrá tener su consultorio particular; lo mismo ocurrió con el sector educativo donde el Gobierno indicará a cada joven lo que va a estudiar y desaparecieron las escuelas particulares.

Las actividades deportivas serán también oficializadas. Las haciendas serán transformadas y la producción la manejará el Estado. Controlará la Iglesia y se correrá del país a todo clérigo de nacionalidad extranjera. Y todo este desgarriate se atrevió Maduro a echarlo a volar con tan sólo el 40 por ciento de votación del pueblo venezolano, ganándose a pulso el odio de las mayorías que desde el principio se opusieron a ello, porque evidentemente es tendiente a pisotear al democracia, ignorar los derechos humanos, impulsar los abusos de autoridad con tal de que se cumplan los caprichos presidenciales.

En tan sólo unas semanas Nicolás Maduro se ha convertido el presidente más repudiado no sólo por su pueblo, sino por la comunidad internacional, dado que ya hay infinidad de países que han rechazado ese régimen impuesto por la vía de la violencia. Se le olvida al señor que DONALD TRUMP también está loco y que de ninguna manera se descarta que le ocurra lo mismo que al ex presidente de Panamá MANUEL ANTONIO NORIEGA, cuando 1989 cultivó rivalidades con el entones presidente de Estados Unidos GEORGE BUSH padre y mediante una intervención militar gringa le echaron el guante y no salió de la cárcel hasta que murió el pasado lunes 29 de mayo. Sin duda el tema de Venezuela, vale la pena no perderlo de vista, porque seguramente traerá consecuencias impredecibles ante la inconformidad de la gran mayoría de los habitantes de aquel país donde la Revolución Bolivariana es tan repudiada, porque su presidente pretende aplicarla al viejo estilo de FIDEL CASTRO RUZ, olvidando que el mundo y los ideales de la gente han cambiado diametralmente en el marco de la globalización.