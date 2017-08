Contradice la SSP encuesta de INEGI

Reincidencia va a la baja

Mónica Miranda

No se puede considerar a un reo reincidente en delitos, si no se tiene sentencia condenatoria, por lo tanto no se puede tomar como datos oficiales el resultado de las encuestas del INEGI en los CERESOS, ya que en todo caso son con base a la opinión de los reclusos, indicó Adolfo García Morales.

El secretario de Seguridad en Sonora dijo que de acuerdo a sus estadísticas en 2015 la reincidencia era de 28.5 por ciento, en 2016 bajo a 16 por ciento y actualmente está en 15 por ciento.

“Si el reo entró por un inicio de procedimiento, para él es reincidencia pero mientras no tenga sentencia condenatoria, no lo es, entonces no se puede considerar un dato oficial de reincidencia, es una opinión que da el reo y ya lo toman como estadística”. Oficialmente reiteró que la reincidencia de reclusos en los penales de Sonora ha bajado, pero reconoció que si existe corrupción en las penitenciarías, situación que buscan combatir con la revisión de personal que contratan.

Las estrategias que se han implementado para erradicar la corrupción en los Centros de Readaptación Social (CERESOS), son incrementar 50 por ciento el salario a los custodios, mejor selección de los elementos de Seguridad Pública, uniformes y procesos de evaluación del C3.