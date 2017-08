Ayer exoneraron a Javier Aguirre…

… de los cargos de amaño de partido, no sólo a él, sino a todos los ex jugadores que la justicia española acusó de amañar juegos, la juez desestimó las pruebas y no hubo ningún causal para mandar a juicio.

El vasco con esto queda libre de toda culpa y ahora deberá de concentrarse en dirigir a su equipo, o quizás de volver a la selección nacional en un futuro no muy cercano, porque al parecer Juan Carlos Osorio sí va a dirigir el mundial de Rusia.

La lesión del portero de Lobos BUAP, estuvo a punto de ser una desgracia, el joven pudo haber perdido el ojo de no haber sido por milímetros, en el choque contra el contrario, afortunadamente los servicios médicos actuaron con rapidez deteniendo la hemorragia y lo trasladaron al hospital.

Para los coleccionistas la cartita de Jaime García con el uniforme de mellizos de Minnesota costará una lana, una sola apertura de García con mellizos y luego fue a parar con Yankees, el mexicano se convierte en el segundo zurdo del país que llega con los mulos de Manhattan, ojalá que haga buenas salidas y sea considerado para ser quinto abridor de planta, al paso que va Nueva York podría llegar a Serie Mundial, falta ver lo que diga Boston su acérrimo rival en la Liga Americana y División Este.

Que yo recuerde sólo otro jugador había tenido la misma situación que Jaime García, en su momento Mike Piazza, jugando con Dodgers fue cambiado a Marlines y de ahí fue a parar a Mets, todo eso en el lapso de una semana, muy raros cambios pero se dan cuando los equipos hacen ajustes que mejor les convenga.

Hoy arranca el nacional de beisbol 15-16 liviana, en las instalaciones del ITSON Náinari, se antoja ir a dar una vuelta por los campos deportivos, en esa categoría ya andan buscadores de talento viendo prospectos, así que a visitar el ITSON Náinari a partir de las 8:00 am habrá juegos, para evitar las fuertes temperaturas.