Aumentan consultas en urgencias

David Vázquez

El área de Urgencias del Hospital General Obregón (HGO) ha registrado un incremento en el servicio en menores de edad en estas vacaciones de verano, siendo quemaduras superficiales, fracturas o asfixias las causas más frecuentes de consulta, indicó el doctor Leonel Hurtado, subdirector del área del nosocomio.

La institución subraya que la mayoría de los accidentes se registran en el interior del hogar, por lo que llama a los padres de familia a adoptar medidas preventivas a fin de evitarlos.

“En este periodo los menores pasan la mayor parte del tiempo jugando dentro de sus casas y se exponen a diversos peligros”, añadió el galeno.

Asimismo, subrayó que es recomendable tapar los enchufes con plásticos protectores con el fin de evitar que los pequeños metan objetos en ellos y se expongan a descargas eléctricas, lo que puede provocar quemaduras de diversos grados e incluso la muerte.

“Además, es muy importante que los menores no coman mientras están jugando porque su respiración, mientras come y corre o brinca, hace que el alimento se vaya a los pulmones y no al estómago, obstruyéndolos”, citó el médico.

Por último, invitó a la comunidad a que no almacene agua en baldes dentro de los domicilios para prevenir asfixias, debido a que los niños pueden meterse en éstos; y que no tenga al alcance de ellos materiales de limpieza porque podrían tomarlos e intoxicarse.