Otro accidente entre Guaymas y Obregón

Esta vez no hubo lesionados

Por: Ricardo López

Este fin de semana se produjo un accidente a la altura de kilómetro 98, tramo Obregón -Guaymas, hecho en el que no hubo personas lesionadas.

Se tuvo conocimiento de que en sitio había ocurrido un choque por alcance, en el cual el conductor responsable, que dijo llamarse Carlos M. C., a bordo de un Freightliner tipo camión cisterna, modelo 2015, placas 08AA9J, que transportaba material peligroso, trabaja para la empresa de Transportes Ladrón de Guevara S. de R. L., Azcapotzalco, Ciudad de México.

La otra unidad participante es una Ford Línea Lobo, modelo 2014, matrícula VC-23 255.

Ambas unidades transitaban sobre la carretera Federal número 15, donde el conductor de la unidad pesada, al parecer por un descuido, se impactó por alcance al vehículo pick up, a la altura del kilómetro 98 donde se encuentran las instalaciones del Only Sonora.

En el incidente solamente se registraron cuantiosos daños materiales en el vehículo Ford.

Al lugar se presentaron elementos de la Policía Federal División Caminos, para tomar nota de lo sucedido.