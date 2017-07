Luz Elena González lanzará línea de joyería

NOTIMEX-

La actriz Luz Elena González adelantó que lanzará una línea de joyería exclusiva en sociedad con el diseñador Jaime Ibiza.

Luego de su participación en “Enamorándome de Ramón”, la jalisciense confió en que vengan nuevos proyectos actorales. Sin embargo, dijo que además de actriz se ha diversificado para colaborar en el futuro de su familia.

Expuso que ella es una mujer de trabajo que no le gusta estar inactiva y que cuando no está en un foro de televisión, en un escenario teatral o un set de cine se le puede ver en sus oficinas creando proyectos.

“Me encanta estar ocupada, tengo varios proyectos en puerta en el sector empresarial a través de mi agencia de representaciones, que incluyen producciones de audio y video.

“A mí me gustan mucho los negocios y la verdad me agrada diversificarme dentro de esto. He conocido gente muy interesante”, externó.

Comentó que estudió leyes antes de incursionar en el mundo del entretenimiento donde además de la actuación se ha dedicado a conducir eventos.

Luz Elena González reveló que antes de incursionar como actriz y conductora de eventos incluso se desempeñó en el área de ventas de un laboratorio de análisis clínicos.