Por: Joel Luna

Lo que temían muchos en Barcelona ocurrió. Ayer se anunció que Neymar fichó con el PSG, un fichaje que dejará débil al Barcelona y que desde luego festejaron en el Real Madrid. El tridente ofensivo quedó desprotegido: Luís Suarez y Messi tendrán que aplicarse ahora para poder tener al Barcelona entre los mejores de Europa. Neymar ya no estaba a gusto en el equipo catalán, y es que no podía lucir como quería, ya que la presencia de Messi lo tenía como segundo de a bordo; ahora podrá disputar el balón de oro con todas las estrellas que lo hacen año con año.

POR fin Adrián Beltré pegó su imparable tres mil. Fue un duro doblete que festejó en grande. Momentos emotivos en el parque de los Rangers, cuando sus hijos saltaron al terreno a felicitar a su progenitor. Parece fácil, pero hablar de tres mil en Grandes Ligas es un logro mayúsculo.El latino más cercano en llegar a esa cifra es Miguel Cabrera y le faltan más de 400 hits. Difícil que llegue, mas no imposible.

BUENA victoria del “Zurdo” Álvarez en Durango sobre Cotto Vidales, un peleador que se le complicó al de Ciudad Obregón, pero hizo lo necesario para quedarse con la victoria por decisión unánime, una pelea pactada a ocho asaltos. El de Cajeme había pronosticado un nocaut, pero no pudo, al final de cuentas fue victoria para el obregonense; los bonos de Iván “Zurdo” Álvarez andan por las nubes. Cosas muy buenas se viene para él; ayer subió fotos junto con su equipo, pues fue invitado al juego de Durango y Diablos Rojos del México por parte de Javier Arturo López, lanzador de Yaquis de Obregón en invierno.

AYER se comunicó con un servidor Juan Ramón Parra, presidente de la Liga Veterana de Futbol, para comunicarnos que la jornada ocho se reprogramó para la siguiente semana, pues las lluvias de días pasados no dejaron jugar; los equipos se quedaron con las ganas y tendrán que esperar varios días. A ver cómo se comporta le clima en estos próximos días.

EL equipo de Pacer se perfila a refrendar el título dentro de la Liga Máster de Basquetbol luego de que se puso al frente en el final four con dos victorias sin derrota. Luego del escándalo que se suscitó con los cachirules, parece que las aguas vuelven a su cauce en el basquetbol Municipal, aunque el cáncer, que es su presidente, sigue como si nada al frente. La verdad, en lo que tengo cubriendo basquetbol Municipal, no me había tocado un presidente tan nefasto.