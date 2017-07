Con la Iglesia se han topado, vecinos

Por: Demian Duarte

Así como apareció el debate en torno al nuevo Hospital General de Especialidades proyectado a construirse en el sector Colosio Poniente de la capital del Estado, así creo que tenderá a terminarse, luego de una serie de desencuentros que me siguen pareciendo más producto del prejuicio y algunas de las peores expresiones de nuestra sociedad, como es el clasismo y en algunos casos el racismo manifiesto.

Y es que luego de que los vecinos de las “colonias acomodadas” de la zona decidieran aparecer y manifestar su rechazo y posición intransigente al respecto, señalando que no aceptarán esa ubicación y que por tanto no están dispuestos a tomar acuerdos o avanzar en negociación alguna, uno de los actores esenciales en la comunidad hermosillense salió a fijar su postura, y esta es favorable al proyecto, como ha sido planteado.

Y no es un actor menor, le hablo de la Iglesia católica, que a través de la Arquidiócesis de Hermosillo decidió hacer un llamado a favor de la solidaridad con los que menos tienen, y además para hacer un voto de confianza hacia el Gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, y su decisión de ubicar el proyecto en el predio que forma parte de la estructura de la llamada Cruz del Norte y que no es otra cosa que el hospital psiquiátrico que ha estado ahí por décadas.

Siendo la sociedad hermosillense tan católica y religiosa como es, no veo cómo ahora el movimiento llamado Familias Unidas del Sector Colosio Poniente vaya a mantener su activismo, contraviniendo la petición del jefe de la grey católica, el arzobispo Ruy Rendón, de modo que entre sensible asunto, que por momentos ha parecido dividir a la comunidad, tenderá a extinguirse.

Y es que, parafraseando esa cita clásica del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuando le dice a Sancho que con la Iglesia se han topado, es simplemente porque han encontrado en esa institución religiosa un obstáculo insalvable, y creo que así será.

Y es que la verdad no me explico en modo alguno esa oposición tajante de un grupo de personas a un gran proyecto de infraestructura, que no está visualizando al Hermosillo de hoy; el hospital general se va a construir en un plazo de dos años, lo mismo que la serie de obras que lo acompañan, pero como tal está proyectado a atender las necesidades de atención médica de una ciudad en pleno auge y crecimiento, y con un ritmo de desarrollo urbano que precisamente tiende hacia el sector poniente, no sólo en desarrollo residencial como pretender verlo los que ahora se oponen, a escasos dos mil metros de la ubicación planteada, está el bulevar Quiroga, que es ya uno de los ejes del nuevo desarrollo de Hermosillo y que hará las veces del nuevo periférico poniente, pues unirá la llamada carretera a la Mina Nyco y, por tanto a la carretera Federal 15, con la carretera Estatal 110, que conecta con la costa de Hermosillo y con la rúa Federal 15 en el sur.

A lo que me refiero es que el nuevo gran desarrollo habitacional de todos los niveles pasará precisamente por esa vía, y colocar el hospital general a unos metros de ese eje vial, tenderá a facilitarle la vida a todos.

Hoy en día, de hecho sobre el Quiroga está una buena parte del gran desarrollo industrial de Hermosillo. En ese eje se ubican las principales plantas manufactureras que dan vida al sector de autopartes y aeroespacial de Sonora y ahí, por ejemplo, está ubicado Leoni, la mayor planta manufacturera de Hermosillo, que da empleo a más de cuatro mil personas; muy cerca están otras plantas, que realmente le han dado realce al crecimiento de la zona y, por supuesto, también han traído un aumento notorio en el tránsito vehicular, aunque a la par han provocado un gran desarrollo comercial y en infraestructura de la zona.

Lo curioso es que los vecinos de la zona, que asumen que viven en un sector exclusivo, nunca vieron, o prefirieron no voltear a ver lo que ocurre desde hace año a escasos metros de sus casas, simplemente porque antes de los desarrollos residenciales, ya había un uso de suelo definido como zona industrial para todo el corredor del Quiroga y el bulevar Adolfo García Morales.

Así que la noticia para todos ellos es que, gústeles o no, Hermosillo va a seguir creciendo. Vienen grandes proyectos y enormes obras, porque después de que la ciudad toque el millón de habitantes, en un momento del año 2018, el tema es que a partir de ahí ese impulso que hoy es de crecimiento anual en población del 2.4% se mantendrá e incluso podrá acelerarse, ya que la capital sonorense crece al doble de la media nacional.

Pretender que la ciudad se va a quedar como es hoy día eternamente, es no ver con claridad las cosas, y sí incorporamos una visión desarrollista de la situación, habría que entender los beneficios que vivir en el epicentro de ese gran desarrollo trae consigo, quien no esté dispuesto a aceptarlo, pretendiendo que se ubicó lejos del centro de la ciudad para sacarle la vuelta a los problemas urbanos, es que no ha visto con claridad el desarrollo que vive Hermosillo en los últimos cinco años.

No por nada se están construyendo tres complejos enormes de oficinas a escasos metros de dónde se ubicará el hospital, y no por casualidad se proyecta un centro comercial en el terreno que está a un lado de donde se ubicará el nosocomio.

Ahora, la buena noticia es que al revés de la idea equivocada de que perderán su apreciada plusvalía, está tenderá a crecer una vez que se culmine el hospital, y aproximadamente en cinco años (es decir para el 2024) el efecto de esa infraestructura hospitalaria, aunada al crecimiento en la infraestructura vial del sector, terminará por darles aumentos del 10% cada año en el valor de sus viviendas, por lo que al final saldrán beneficiados.

Y bien, si apelamos al sentido común de las personas, no importa que se atiendan en hospitales privados o en clínicas del IMSS, el ISSSTESON o el ISSSTE, no cabe duda alguna de que la conveniencia de tener al alcance de la mano, es decir a escasos dos kilómetros un hospital con esas dimensiones, es algo que ayuda y da tranquilidad en caso de que se presente una emergencia médica, de la que nadie está exento.

