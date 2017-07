Por: Miguel Ángel Vega C.

Acertadas las declaraciones que dio ayer a los medios de comunicación una psicóloga de Navojoa, en el sentido de que algo debemos hacer sociedad y Gobierno para el control de las redes sociales. Obvio que en todo esto juegan un papel fundamental los expertos en la materia. Lo anterior, al referirse a la niña de 10 años de Nogales que intentó suicidarse, influenciada por grupos macabros de Facebook, compuestos por personas sin escrúpulos, sin alma ni corazón. Por fortuna, la menor fue detectada con problemas de salud a tiempo por su señora madre, que rápidamente pidió auxilio y logró salvarla. Y si nos vamos más a fondo, con la gran necesidad de que alguien le ponga freno a este libertinaje que priva en las redes, le diremos que hay quienes haciendo gala de su cobardía utilizan estos medios para ofender, denostar, agredir y desprestigiar a personas a las que no se animan a decirles de frente lo que sienten. Y son tan nagüilones, que utilizan un nombre falso para abrir un Facebook y desde ahí echar el veneno que por falta de valor civil no se animan a lanzar, utilizando su nombre verdadero. Por eso el Gobierno debe aprender a detectarlos, utilizando la experiencia de los técnicos especializados en la materia. La verdad es que las redes sociales, bien utilizadas, son divinas, porque nos brindan un cúmulo de ventajas y maravillas, como el hecho de reencontrarnos con familiares o amigos con los que no teníamos contacto por décadas, pero desgraciadamente nunca faltan las lacras de la sociedad……… Dicen que se calentó la grilla priísta es en Bácum, donde la raza ya se anda preparando para candidatearse para la Alcaldía, pero todo indica que quien de momento va ganando terreno se llama SERGE ENRÍQUEZ TOLANO, a quien por lo visto se le está abriendo el abanico de oportunidades, porque además de contar con las condiciones para lanzarse a sustituir en el cargo al edil perredista EUSEBIO MIRANDA GUERERO, es un prospecto fuerte a la presidencia de la Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego, al menos nos platicaban que ya existe un acuerdo no escrito para que una vez culminada la gestión de ANTONIO FORNÉS GASTÉLUM, llegue SET a la titularidad del organismo gremial de productores regionales……… Ahora sí, qué malitos se verán los vecinos hermosillenses de las colonias circunvecinas al terreno donde el Gobierno del Estado pretende construir el mejor hospital del noroeste del país y que los señores se oponen porque dizque les bajará el valor de sus propiedades. Y le decimos que se verán malitos, porque ya entró al quite la Iglesia católica en voz, nada menos, que del obispo RUY RENDÓN LEAL, quien de manera muy respetuosa les dijo que posiblemente tengan algo de razón en sus peticiones, pero les recomendó solidarizarse con las personas más necesitadas, tomado en cuenta el tipo de gente que por lo general se atiende en ese tipo de nosocomios. Lamentablemente, una gran verdad es que hay gente que se la da de religiosa, acude a la iglesia a rezar y darse golpes de pecho, se la lleva con la biblia en la mano, pero demuestran que todo es hipocresía y posiblemente hasta pecado, porque cuando se trata de apoyar una causa noble o por lo menos no obstaculizarla, como en este caso, se pasan toda su religión por el arco del triunfo y muestran una insensibilidad que los coloca como el vil Satanás, al defender sus intereses materiales e ignorar olímpicamente la necesidad y el dolor del prójimo……… Nos dicen que volarán pelos en la XXII Asamblea Nacional del PRI, porque al tocarse el tema de los candados de ese partido para elegir candidato presidencial, se enfrentarán dos grupos fuertísimos. Los que sí quieren que los candados prevalezcan contra los interesados en desaparecerlos para designar un candidato a modo. Nos decían que los dos candados fundamentales son: El primero, que el aspirante a candidato deberá contar con 10 años de militancia en el PRI. El segundo, que deberá contar con el apoyo de todos los sectores; es decir, el obrero, campesino y popular. Obvio que esto le limita las posibilidades al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO de poner al candidato que le pegue la gana, porque los únicos que dan la medida son el secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG; el de Agricultura, JOSÉ CALZADA ROVIROSA, y el aún gobernador del Estado de México, ERUVIEL ÁVILA, de los que obvio el consentido sería Osorio de acurdo con las encuestas, que lo colocan sobre los demás. Pero con esos candados a Peña le quitan las posibilidades de que designe a JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, quien además de no dar la medida le sirvió al presidente panista FELIPE CALDERÓN HINOJOSA; tampoco pondrá considerar entre los posibles al secretario de Educación, AURELIO NUÑO MAYER, entre otros que le dejan por fuera. Así que a CLAUDIA RUIZ MASSIEU y a JESÚS MURILLO KARAM les está resultando complicadísimo cumplir la orden del presidente EPN de redactar a modo esa convocatoria, porque saben que su partido es rico en elemento humano y cuenta con prospectos con larga e incuestionable trayectoria, que superan en mucho a los consentidos del principal inquilino de Los Pinos. Y saben también que la redacción y el contenido del documento es tan delicado, que fácil puede originar una desbandada priísta el mismo día de la asamblea, una vez que se enteren del codazo que les quiere pegar Peña Nieto.